Российские актеры и режиссеры выступили в поддержку Кирилла Серебрянникова

23 мая. ПРАВМИР. Десяток ведущих российских актеров и режиссеров выступили в поддержку режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Обращение зачитала актриса Чулпан Хаматова, сообщает «Медуза».

«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр» потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников — один из самых ярких современных российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире», – говорится в тексте обращения.

«Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова», – сказано в тексте.

Актеры отметили, что восхищены решением коллег не отменять сегодняшний спектакль, несмотря на следственные действия в театре.

Обращение подписали Олег Табаков, Евгений Миронов, Марк Захаров, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Ксения Раппопорт, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Дмитрий Кузнецов (рэпер Хаски) и другие.

23 мая в квартире Кирилла Серебрянникова, а также в «Гоголь-центре» прошли обыски. Самого Серебрянникова увезли на допрос в Следственный комитет.

В ведомстве сообщили, что расследуют дело о растрате 200 миллионов рублей, выделенных возглавляемой режиссером организации «Седьмая студия» в 2011–2014 годы «на развитие и популяризацию искусства» в России.