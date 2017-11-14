Российские футболисты поддержали детей, больных сахарным диабетом

14 ноября. ПРАВМИР. Футболисты сборной России снялись в социальном ролике в рамках кампании по борьбе с сахарным диабетом.

Видео было опубликовано на сайте Российского футбольного союза в преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября. По сюжету ролика, футболисты сборной просят судей подождать с началом матча, так как одному из детей, выводящих спортсменов на поле, необходимо сделать инъекцию инсулина.

«Проявлять терпения к детям, больным сахарным диабетом, это важно», – говорится в ролике.

По словам полузащитника ЦСКА Александра Головина, футболисты сборной России были рады поддержать больных сахарным диабетом детей, сообщает ТАСС.

“Такие дети часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Чем больше внимания к проблеме мы привлечем, тем больше шансов у больных сахарным диабетом жить обычной полноценной жизнью”, – заявил футблист.

Спортсмены уверены, что дети с этим заболеванием ничем не отличаются от здоровых детей и они точно также «хотят играть с друзьями, тренироваться и участвовать во всех соревнованиях».

“Каждый человек имеет право на воплощение своей мечты, на самореализацию, и дети с диагнозом сахарный диабет не должны быть исключением. Наша ответственность заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность”, – отметил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году. Его цель – просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания.