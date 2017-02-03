Российские медики научатся редактировать геном для лечения онкологии

3 февраля. ПРАВМИР. Для лечения наследственных и онкологических заболеваний в России будут использовать метод редактирования генома.

«Когда метод придет в медицину, его можно будет использовать в двух направлениях. Во-первых, это исправление генетических нарушений в отдельных типах клеток и тканей пациента с наследственными или приобретенными, как в случае с онкологией, мутациями. Мы можем прицельно исправлять гены в тех органах, где это необходимо», – сообщил Денис Ребриков, проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.Пирогова, заведующий лабораторией клеточных технологий ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» им. академика В.Кулакова министерства здравоохранения РФ, его цитирует агентство городских новостей «Москва».

«Второе направление – так называемая фетальная терапия, когда мы исправляем нарушение в единственной клетке (зиготе), из которой разовьется целый человек. В таком случае мы можем изменить ген сразу во всех клетках нового организма», – пояснил Ребриков.

Российские медики планируют приступить к редактированию генома эмбрионов человека в течение ближайших двух лет, сообщил ранее Геннадий Сухих, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.Кулакова.