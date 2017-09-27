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Ольга Васильева выступила за изучение в школах одного иностранного языка

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27 сентября. ПРАВМИР. Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что российские школы не справляются с обучением двум иностранным языкам.
Ольга Васильева выступила за изучение в школах одного иностранного языка

«Сейчас нам нужно сделать так, чтобы в 2020 году в пилотном режиме, а в 2022 — в общероссийском сдать один иностранный язык. У нас с этим большие проблемы. Если школа может это взять на себя (второй язык – прим. ред.), в этом ничего страшного, это только приветствуется, если ребёнок может учить второй язык: есть на это время, есть на это методики, есть на это педагоги, есть на это возможности. Но я считаю, что лучше знать один иностранный язык, не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством», – сказала Ольга Васильева в интервью RT.

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день», – сказала Васильева.

«Большая часть научных статей пишется на нём, поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно писать на этом языке, не только говорить. Я думаю, что это недалёкое будущее, мы к этому придём», – сказала министр.

Выступая в среду в Госдуму Васильева также заявила, что проведение платных дополнительных уроков по основным школьным предметам является преступление.

«Моя позиция достаточно жесткая. Я считаю и глубоко убеждена, что никаких платных услуг – как вы сказали, мыло или занавески – быть не может. Равно как не может быть ухищрений на предмет того, как я недавно видела договор в одной из областных школ в Московской области, где ученикам шестого класса вменяются дополнительные занятия, а дальше вдумайтесь: русский, математика по часу. Это преступление. Оно рассматривается как преступление. С этим надо бороться», — цитирует Васильеву РИА Новости.

По ее словам, в каждой школе есть определенное число внеурочных занятий для учащихся. Однако вопрос о том, как именно распределяются эти внеурочные занятия, определяет сама школа. По мнению Васильевой, платными дополнительные кружки могут быть только с согласия родителей и по каким-то интересным дисциплинам.

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