Российские ученые изобрели препарат от всех видов рака

3 марта. ПРАВМИР. Препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей разработали в В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства.

Доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии, завершаются в институте, пишет газета «Известия» со ссылкой на профессора Андрея Симбирцева, заместителя директора ФМБА России по научной работе.

«Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», — сказал Симбирцев.

По словам ученого, этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты показали, что в большинстве случаев курсовое введение разработанного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях.

Принципиально новое средство против злокачественных опухолей было получено с помощью биотехнологий и космического эксперимента, который был проведен в 2015 году на МКС. Для анализа действия белка было необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл, однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно.

«Родилась идея вырастить кристаллы в космосе», — пояснил Симбирцев.

Новое лекарство с учетом доклинических исследований станет доступно пациентам через три-четыре года, в случае если ученым удастся найти источник финансирования.