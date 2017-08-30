Российские ученые спрогнозировали рост смертности от гриппа в этом году

30 августа. ПРАВМИР. В эпидемическом сезоне 2017-2018 годов вероятен рост смертности от гриппа и осложнений после него, будет преобладать «свиной грипп».

Об этом заявила заместитель директора НИИ гриппа по научной работе Людмила Цыбалова, ее цитирует Интерфакс.

«Судя по ситуации в Южном полушарии, где сейчас эпидемический сезон в разгаре, и по ситуации, которая была в прошлую эпидемию, предполагается, что наиболее распространенным будет вирус H1N1, аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году», – отметила Цыбалова.

По ее словам, основная масса летальных исходов за прошедшие годы связана с участием этого вируса, поэтому предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов.

К группам риска традиционно относятся беременные женщины, лица пожилого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких.

Начальница отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Виктория Савина добавила, что кампания по профилактике гриппа уже стартовала, подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями ожидается во второй декаде сентября, поэтому сейчас самое время начинать вакцинацию против гриппа.

Вирус H1N1 известен в прессе под названием «свиной грипп».