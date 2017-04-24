Российские военные разминировали христианский храм в Сирии

24 апреля. ПРАВМИР. Российские военные разминировали в сирийском Алеппо Церковь Успения Богородицы, XV века постройки. Церковь признана памятником истории и архитектуры.

Террористы вели огонь из самодельных минометов. Газовые баллоны повредили купол и стены. Священники и прихожане собираются церковь восстановить, сообщает телеканал ТВЦ.

Этот храм является одним из старейших в городе. Несмотря на то, что боевики активно разграбляли здание, большую часть реликвий успели спасти.

О спасенных иконах рассказал настоятель храма. «Эти образы были написаны в начале XVIII века. Они были привезены из России. Мы их спрятали до того, как в храм ворвались террористы. Большинство других икон боевики сожгли или похитили», – сообщил Гассан Вард, настоятель греческой православной церкви Успения Богородицы в Алеппо.