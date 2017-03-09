Российские вузы продвинулись в топ предметного рейтинга QS

Предметный рейтинг QS (World University Rankings by Subject), опубликованный в Лондоне, продемонстрировал существенный рост российских вузов.

Исследование, проведенное аналитиками компании QS Quacquarelli Symonds, оценивает университеты из 74 стран по 46 предметам.

28 российских вузов заняли 147 позиций по 46 предметам, сообщает РИА Новости.

Наблюдается ежегодное наращивание результатов российских университетов на международном рынке образования. Например, в прошлом году в рейтинг вошли 17 российских университетов по 28 предметным областям, что на 7 вузов больше, чем в 2015 году.

МГУ имени М.В. Ломоносова продемонстрировал рекордные показатели за всю историю предметного рейтинга QS. Он попал в список 50 ведущих вузов мира сразу по семи предметам, включая физику и астрономию, математику, естественные науки, современные языки и другие предметы. Самую высокую позицию МГУ занял в категории “лингвистика” – он оказался на 13-й строчке в мире.

Санкт-Петербургский горный институт стал 15-м в мире по предмету “инженерное дело – добыча полезных ископаемых и горная промышленность”.

Настоящий прорыв по этому предмету продемонстрировал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, заняв сразу 31 место в мире. Примечательно, что вуз впервые вошел в предметный рейтинг сразу по четырем разным направлениям, включая материаловедение, инжиниринг и технологии и др.

“Физика и астрономия” ‒ единственное направление, по которому сразу несколько российских вузов в этом году получили места в топ-50: Московский физико-технический институт поднялся на 42 строчку, Новосибирский государственный университет занял 50-е место. Как отметил ректор НГУ Михаил Федорук, “вуз фокусируется на поиске перспективных тематик, необходимых обществу завтра, и уже сегодня готовит сильных специалистов в этих областях”.

НИЯУ МИФИ третий год подряд по данному направлению входит в топ-100. Кроме того, МИФИ в этом году продемонстрировал усиление мультидисциплинарного подхода: вуз впервые вошел в рейтинг по таким предметам, как “инженерия и технологии” и “естественные науки”.

Как подчеркнула региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, рост количества и качества представительства российских университетов является для многих органичным, а не искусственно накрученным.