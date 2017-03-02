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Российских соцработников начали обучать азбуке для общения со слепоглухими

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2 марта. ПРАВМИР. 11 сотрудников управления соцзащиты населения Белгородской области станут первыми в России специалистами, освоившими код Лорма.
Российских соцработников начали обучать азбуке для общения со слепоглухими

Специальная программа по обучению соцработников коду Лорма готова выпустить первую группу, пишет газета «Известия».

Проект организован фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и Российским государственным социальным университетом.

Код Лорма — это специальный тактильный код, позволяющий эффективно общаться со слепоглухими людьми. Здесь каждой букве алфавита соответствует своя точка или линия на человеческой ладони. Его удобно использовать при одновременном отсутствии и слуха, и зрения.

За рубежом данные метод коммуникации распространен давно. Код был изобретен больше 100 лет назад в Германии утратившим слух слепым философом Генрихом Ландесманом. Сообщение о своем изобретении он опубликовал под псевдонимом Иероним Лорм.

Сейчас в России

Если пилотный проект окажется успешным, представители фонда будут предлагать его и для включения в государственные программы коррекционных школ-интернатов и других учреждений для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.

Всего в России, по разным экспертным оценкам, от 6 до 15 тысяч слепоглухих.

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