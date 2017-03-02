Российских соцработников начали обучать азбуке для общения со слепоглухими

2 марта. ПРАВМИР. 11 сотрудников управления соцзащиты населения Белгородской области станут первыми в России специалистами, освоившими код Лорма.

Специальная программа по обучению соцработников коду Лорма готова выпустить первую группу, пишет газета «Известия».

Проект организован фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и Российским государственным социальным университетом.

Код Лорма — это специальный тактильный код, позволяющий эффективно общаться со слепоглухими людьми. Здесь каждой букве алфавита соответствует своя точка или линия на человеческой ладони. Его удобно использовать при одновременном отсутствии и слуха, и зрения.

За рубежом данные метод коммуникации распространен давно. Код был изобретен больше 100 лет назад в Германии утратившим слух слепым философом Генрихом Ландесманом. Сообщение о своем изобретении он опубликовал под псевдонимом Иероним Лорм.

Сейчас в России

Если пилотный проект окажется успешным, представители фонда будут предлагать его и для включения в государственные программы коррекционных школ-интернатов и других учреждений для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.

Всего в России, по разным экспертным оценкам, от 6 до 15 тысяч слепоглухих.