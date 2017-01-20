Российских учителей тяготит ЕГЭ и электронные дневники

20 января. ПРАВМИР. Российские учителя считают, что работать в школе становится все труднее, следует из исследования, проведенного РАНХиГС.

80,9% школьных учителей ощущают, что за последние годы им стало сложнее работать, пишет газета «Известия». Год назад оценка была почти такая же.

Согласно исследованию, существенный рост увеличения нагрузки ощущает 45,5% учителей, умеренный — еще 29,6%. 15,9% педагогов считают, что их положение не изменилось, и только 4,6% думают, что оно улучшилось.

По результатам мониторинга в качестве основного фактора увеличения нагрузки учителя традиционно называют ОГЭ и ЕГЭ. Многие учителя пожаловались на то, что крайне трудно наладить отношения с родителями учеников. Еще один фактор – введение электронных дневников и журналов.

По мнению автора исследования, школа оказалась очень адаптивным институтом, который способен учитывать требования и времени, и родителей, и чиновников. Сейчас лучше всего сделать паузу и не вводить никаких новшеств хотя бы три года.