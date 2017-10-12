Российский короткометражный фильм про Холокост попал в лонг-лист премии “Оскар”

“Предыдущие две новеллы киноальманаха (“Туфельки” и “Брут”) также выдвигались нами на “Оскар”, но, к сожалению, не были отобраны… Тем не менее для нас очень важно идти этим путём, чтобы вызывать максимальное внимание к теме”, — сказал продюсер картины Егор Одинцов в комментарии РИА Новости.