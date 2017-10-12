Российский короткометражный фильм про Холокост попал в лонг-лист премии “Оскар”

“Предыдущие две новеллы киноальманаха (“Туфельки” и “Брут”) также выдвигались нами на “Оскар”, но, к сожалению, не были отобраны… Тем не менее для нас очень важно идти этим путём, чтобы вызывать максимальное внимание к теме”, — сказал продюсер картины Егор Одинцов в комментарии РИА Новости.
Фильм “Скрипка” – третья картина киноальманаха “Свидетели”, посвященная жертвам Холокоста. Фильм повествует об удивительной судьбе скрипки, которая прошла через все ужасы войны.
Про шансы российской кинокартины сейчас “достаточно сложно говорить”, рассказал Егор Одинцов. Нужно дождаться объявления шорт-листа. Церемония объявления номинантов намечена на 23 января 2018 года.
Прокат киноальманаха “Свидетели” запланирован на зиму 2018 года.