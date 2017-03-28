Российский туберкулез: что с ним делать? Объясняет врач

Что такое проба Манту?
Проба Манту является вариантом аллергопроб, это не вакцинация, это всего лишь проба, которая позволяет оценить напряженность иммунитета к туберкулезу. В нашей стране проба Манту используется не столько как метод диагностики туберкулеза, а как метод, определяющий наличие иммунитета к этой болезни.
Проба Манту – это внутрикожное введение туберкулина, который не является туберкулезной бактерией, это один из белков, вернее продукт жизнедеятельности микроорганизма, который не содержит ни живых, ни убитых палочек туберкулеза.
В случае наличия иммунитета к туберкулезу организм реагирует замедленным способом – через несколько дней появляется покраснение (папула). Если иммунитет против туберкулеза сильный, то проявляется достаточно выраженная реакция. А в случае отсутствия иммунитета реакции нет.
Если реакция гиперергическая, т.е. сверхсильная, то это или неправильный иммунный ответ, или наличие туберкулезной инфекции. Нормальной реакцией, является появление папулы до 12 мм, и каждый год, после вакцинации размер папулы должен уменьшаться.
Проба Манту нужна для того, чтобы после вакцинации БЦЖ, которая проводится после рождения, в течение первых лет жизни ребенка можно было видеть напряженность иммунитета к туберкулезным микобактериям, или палочкам Коха. Положительная реакция пробы Манту в течение семи лет после БЦЖ – это нормально. Через семь лет, если ребенок не встречается с туберкулезом, проба Манту должна стать отрицательной. И в таком случае проводится ревакцинация – повторная БЦЖ, чтобы ребенок имел защиту на следующие семь лет. Если, после очередной пробы Манту, наблюдается рост папулы, относительно последней пробы, говорят о «вираже» туберкулиновых проб. Такое состояние мы видим, когда организм «встречается» с туберкулезной инфекцией.
Если ребенок встречается с туберкулезной палочкой, то при отсутствии иммунитета к микобактериям, у него более высокий риск заболеть крайне тяжелыми формами туберкулеза, таким как милиарный туберкулез, туберкулезный менингит, казеозная пневмония. Эти формы распространены у детей и имеют очень высокий процент летальных осложнений.
В чем разница между Манту и Диаскин-тестом?
Диаскин-тест – это отечественная разработка, некоторыми фтизиатрами она принимается как реальная альтернатива пробе Манту, потому что проба Манту может дать ложноположительный результат при общей аллергической настроенности организма. Диаскин-тест лишен этого свойства, но из-за недостаточной изученности этого метода многие врачи рекомендуют проводить сразу оба теста, если есть подозрения на заражение туберкулезом.
Диаскин-тест безопасен для человека. Активное вещество препарата получают путем генной модификации бактерий.
Какие еще бывают методы выявления туберкулезной инфекции?
В странах – лидерах по здравоохранению – на первом месте в методах определения наличия иммунитета к туберкулезу является именно кожная проба. В сложных диагностических способах используют квантифероновый тест. Он обладает очень высокой чувствительностью и специфичностью, но он и значительно дороже.
В наших неблагоприятных условиях здравоохранения невозможно охватить всю страну этим тестом. Хотя это было бы хорошо.
Что такое прививка БЦЖ?
Вакцина БЦЖ – это не палочка Коха, это бактерия другого типа, схожая с микобактерией, вызывающей туберкулез. Она дает общую, менее специфическую резистентность к этому заболеванию, которая снижает общее количество наиболее опасных, летальных форм туберкулеза. 100-процентную защиту эта вакцина не дает, как, например, вакцины от кори, краснухи или ветрянки. К сожалению, такой вакцины от туберкулеза нет.
Борьба с туберкулезом не заканчивается на уровне вакцинации. Необходимо соблюдать здоровый образ жизни, эпидемиологическую гигиену – например, ребенку не следует контактировать с родственником, у которого открытая форма туберкулеза. Задача врачей – выявлять вторичные формы заболевания с бактериовыделением, изолировать таких больных, лечить, потому что они потенциально опасны для тех, у кого нет иммунитета к туберкулезу.
Почему люди боятся вакцин?
У людей есть некая фобия к вакцинам – к тому, что вводят в организм извне. Но проба Манту – наиболее безобидная из всех вмешательств в календаре прививок, хотя прививкой и не является.
Вообще Россия – один из лидеров по антипрививочным настроениям, поэтому и к пробе Манту отношение соответствующее, хотя она не может давать тех осложнений, которые дает вакцина.
В детском возрасте возможно развитие различных заболеваний – например, дебют ДЦП, дегенеративных заболеваний нервной системы, эпилепсии. И часто дебют этих заболеваний совпадает с вакцинацией или пробой Манту. Соответственно, выстраивается причинно-следственную связь между пробой Манту и началом заболевания. И многие приходят к ложному выводу о связи вакцинации и развития заболевания, хотя такой связи, на самом деле, нет
Разве туберкулез так уж распространен?
В России неблагоприятные социальные условия для распространения туберкулеза: много людей за чертой бедности, много заключенных в тюрьмах, много перенаселенных квартир. К тому же плохое питание, недостаток солнечных лучей тоже приводит к росту туберкулезной инфекции.
В 70-ых годах в Югославии, была локальная вспышка натуральной оспы. Хотя время окончательной гибели оспы еще не настало, но люди уже не так настороженно стали относиться к вакцинации. Мы должны всегда помнить, что были и есть инфекции, которые могут убивать, вызывать огромные эпидемии, и прививки – это исключительная забота о населении страны, тем более при нашей катастрофической ситуации с распространением туберкулеза.
По сравнению с другими странами задача в России – выявить напряженность иммунитета к туберкулезу и ждать, когда у ребенка или взрослого состоится контакт с болезнью. Практически все люди, живущие в России, так или иначе контактировали с туберкулезом, и большинство выработало против него иммунитет. Это в отличие от западных стран, где обычно люди никогда не встречаются с туберкулезом.
Допустим, наш соотечественник поедет в Америку работать врачом, и проба Манту у него будет положительная, что в России является нормой, то в Америке ему придется пить два противотуберкулезных препарата. Там другие условия, поэтому и методы постановки диагноза там другие.
В России наблюдается один из наиболее высоких показателей по заболеваемости туберкулезом. Наша страна входит в двадцатку стран – лидеров по заболеваемости и распространенности устойчивых форм этого заболевания. Поэтому проба Манту – это не чья-то прихоть, она проводится в связи с очень неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.