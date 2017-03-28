Российский туберкулез: что с ним делать? Объясняет врач

В Минздравеутвердить альтернативы пробе Манту. Туберкулез в России – один из лидеров по инфекционной смертности. Лечение от этого заболевания очень сложное, длительное, крайне токсичное и далеко не всегда приводит к 100-процентному выздоровлению. Василий Штабницкий, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук объясняет, что именно должен знать об этой болезни каждый житель нашей страны.

Что такое проба Манту?

Проба Манту является вариантом аллергопроб, это не вакцинация, это всего лишь проба, которая позволяет оценить напряженность иммунитета к туберкулезу. В нашей стране проба Манту используется не столько как метод диагностики туберкулеза, а как метод, определяющий наличие иммунитета к этой болезни.

Проба Манту – это внутрикожное введение туберкулина, который не является туберкулезной бактерией, это один из белков, вернее продукт жизнедеятельности микроорганизма, который не содержит ни живых, ни убитых палочек туберкулеза.

В случае наличия иммунитета к туберкулезу организм реагирует замедленным способом – через несколько дней появляется покраснение (папула). Если иммунитет против туберкулеза сильный, то проявляется достаточно выраженная реакция. А в случае отсутствия иммунитета реакции нет.

Если реакция гиперергическая, т.е. сверхсильная, то это или неправильный иммунный ответ, или наличие туберкулезной инфекции. Нормальной реакцией, является появление папулы до 12 мм, и каждый год, после вакцинации размер папулы должен уменьшаться.

Проба Манту нужна для того, чтобы после вакцинации БЦЖ, которая проводится после рождения, в течение первых лет жизни ребенка можно было видеть напряженность иммунитета к туберкулезным микобактериям, или палочкам Коха. Положительная реакция пробы Манту в течение семи лет после БЦЖ – это нормально. Через семь лет, если ребенок не встречается с туберкулезом, проба Манту должна стать отрицательной. И в таком случае проводится ревакцинация – повторная БЦЖ, чтобы ребенок имел защиту на следующие семь лет. Если, после очередной пробы Манту, наблюдается рост папулы, относительно последней пробы, говорят о «вираже» туберкулиновых проб. Такое состояние мы видим, когда организм «встречается» с туберкулезной инфекцией.

Если ребенок встречается с туберкулезной палочкой, то при отсутствии иммунитета к микобактериям, у него более высокий риск заболеть крайне тяжелыми формами туберкулеза, таким как милиарный туберкулез, туберкулезный менингит, казеозная пневмония. Эти формы распространены у детей и имеют очень высокий процент летальных осложнений.

В чем разница между Манту и Диаскин-тестом?

Диаскин-тест – это отечественная разработка, некоторыми фтизиатрами она принимается как реальная альтернатива пробе Манту, потому что проба Манту может дать ложноположительный результат при общей аллергической настроенности организма. Диаскин-тест лишен этого свойства, но из-за недостаточной изученности этого метода многие врачи рекомендуют проводить сразу оба теста, если есть подозрения на заражение туберкулезом.

Диаскин-тест безопасен для человека. Активное вещество препарата получают путем генной модификации бактерий.

Какие еще бывают методы выявления туберкулезной инфекции?

В странах – лидерах по здравоохранению – на первом месте в методах определения наличия иммунитета к туберкулезу является именно кожная проба. В сложных диагностических способах используют квантифероновый тест. Он обладает очень высокой чувствительностью и специфичностью, но он и значительно дороже.

В наших неблагоприятных условиях здравоохранения невозможно охватить всю страну этим тестом. Хотя это было бы хорошо.

Что такое прививка БЦЖ?

Вакцина БЦЖ – это не палочка Коха, это бактерия другого типа, схожая с микобактерией, вызывающей туберкулез. Она дает общую, менее специфическую резистентность к этому заболеванию, которая снижает общее количество наиболее опасных, летальных форм туберкулеза. 100-процентную защиту эта вакцина не дает, как, например, вакцины от кори, краснухи или ветрянки. К сожалению, такой вакцины от туберкулеза нет.

Борьба с туберкулезом не заканчивается на уровне вакцинации. Необходимо соблюдать здоровый образ жизни, эпидемиологическую гигиену – например, ребенку не следует контактировать с родственником, у которого открытая форма туберкулеза. Задача врачей – выявлять вторичные формы заболевания с бактериовыделением, изолировать таких больных, лечить, потому что они потенциально опасны для тех, у кого нет иммунитета к туберкулезу.

Почему люди боятся вакцин?

У людей есть некая фобия к вакцинам – к тому, что вводят в организм извне. Но проба Манту – наиболее безобидная из всех вмешательств в календаре прививок, хотя прививкой и не является.

Вообще Россия – один из лидеров по антипрививочным настроениям, поэтому и к пробе Манту отношение соответствующее, хотя она не может давать тех осложнений, которые дает вакцина.

В детском возрасте возможно развитие различных заболеваний – например, дебют ДЦП, дегенеративных заболеваний нервной системы, эпилепсии. И часто дебют этих заболеваний совпадает с вакцинацией или пробой Манту. Соответственно, выстраивается причинно-следственную связь между пробой Манту и началом заболевания. И многие приходят к ложному выводу о связи вакцинации и развития заболевания, хотя такой связи, на самом деле, нет

Разве туберкулез так уж распространен?

В России неблагоприятные социальные условия для распространения туберкулеза: много людей за чертой бедности, много заключенных в тюрьмах, много перенаселенных квартир. К тому же плохое питание, недостаток солнечных лучей тоже приводит к росту туберкулезной инфекции.

В 70-ых годах в Югославии, была локальная вспышка натуральной оспы. Хотя время окончательной гибели оспы еще не настало, но люди уже не так настороженно стали относиться к вакцинации. Мы должны всегда помнить, что были и есть инфекции, которые могут убивать, вызывать огромные эпидемии, и прививки – это исключительная забота о населении страны, тем более при нашей катастрофической ситуации с распространением туберкулеза.

По сравнению с другими странами задача в России – выявить напряженность иммунитета к туберкулезу и ждать, когда у ребенка или взрослого состоится контакт с болезнью. Практически все люди, живущие в России, так или иначе контактировали с туберкулезом, и большинство выработало против него иммунитет. Это в отличие от западных стран, где обычно люди никогда не встречаются с туберкулезом.

Допустим, наш соотечественник поедет в Америку работать врачом, и проба Манту у него будет положительная, что в России является нормой, то в Америке ему придется пить два противотуберкулезных препарата. Там другие условия, поэтому и методы постановки диагноза там другие.

В России наблюдается один из наиболее высоких показателей по заболеваемости туберкулезом. Наша страна входит в двадцатку стран – лидеров по заболеваемости и распространенности устойчивых форм этого заболевания. Поэтому проба Манту – это не чья-то прихоть, она проводится в связи с очень неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.