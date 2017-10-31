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Росстат: Шестая часть работающих россиян – за чертой бедности

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31 октября. ПРАВМИР. По данным Росстата, 12 млн работающих россиян не могут себя обеспечить
Росстат: Шестая часть работающих россиян – за чертой бедности
Фото: pixabay.com

Каждый шестой работник в России находится за чертой бедности. Анализ финансового благополучия россиян показал, что зарплату ниже прожиточного минимума получают около 2 млн человек. С учетом остальных доходов и того, что они тратятся на всех членов семьи, количество работающих бедных возрастает в 6 раз – около 12,1 млн человек в 2016 г. ( 16,8% трудоспособного населения). Эти данные цитируют «Ведомости» со ссылкой на бюллетень «Работающие бедные в России и за рубежом», составленный аналитическим центром при правительстве.

Основная доля бедных в нашей стране – это работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает 2 прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума, если в семье один ребенок.

По данным Росстата, больше всего работающих бедных среди женщин и людей без высшего образования, в сельском и лесном хозяйстве, в сфере услуг и образования. Самыми благополучными секторами являются добыча полезных ископаемых, финансы, госуправление и  военная служба.

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