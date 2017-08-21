Ростовская епархия собирает помощь пострадавшим от пожара

21 августа. ПРАВМИР. В Ростовской епархии объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от крупного пожара, оставившего без крова десятки людей.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал всех верующих организовать сбор средств в помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону.

«Люди лишены крова, питания, у них нет одежды, им не на чем спать, нечем укрыться, нечего одеть… Все, чем вы можете помочь, – приносите в ближайший к вам храм. Там все должны принять, а духовенство централизованно доставит помощь по назначению», – цитирует митрополита сайт епархиального отдела по благотворительности и социальному служению.

Перечень возможной помощи пострадавшим при пожаре:

продукты питания длительного срока хранения;

детское питание;

детские и взрослые памперсы (всех размеров);

средства личной гигиены;

посуда;

постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла);

одежда;

обувь;

медикаменты.

Контактные данные центра сбора помощи:

Централизованный сбор гуманитарной помощи осуществляется в Епархиальном центре гуманитарной помощи по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 1б. Телефон для справок: (863) 247-29-12.

Ответственный за централизованный сбор гуманитарной помощи и ее выдачу погорельцам – руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии иерей Евгений Осяк. Контактный телефон: +7 (928) 611 1188.

Телефон горячей линии МЧС: 8 (863) 23 999 99.

Как сообщалось ранее, пользователи соцсетей распространяют хештег #ПомогиРостов – всем желающим предлагают помочь погорельцам.