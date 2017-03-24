Ростовский губернатор опроверг выселение епархией театра кукол на улицу

24 марта. ПРАВМИР. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал подобрать для Ростовского государственного театра кукол, здание которого передают местной епархии, новое помещение.

«Сейчас в обществе вновь поднялась волна слухов о переезде Ростовского кукольного театра. Распространяющим всякие домыслы на этот счет еще раз скажу: театр никуда не переедет до тех пор, пока ему не будет найдено подходящее здание», – написал Голубев в Twitter.

Он уточнил, что подходящее здание – это такое, которое «устроит ростовчан, юных зрителей и творческий коллектив, который трудится для детей».

Ранее в правительстве региона пояснили, что передача здания пройдет постепенно — здание должно перейти в ведомство РПЦ к октябрю 2019 года.

Аргументируя свое право на владение зданием театра кукол, Ростовская епархия указала, что оно не просто построено на фундаменте бывшей Благовещенской греческой церкви, но и то, что под современным фасадом еще сохраняются фрагменты этого храма.