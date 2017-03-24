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Ростовский губернатор опроверг выселение епархией театра кукол на улицу

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24 марта. ПРАВМИР. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал подобрать для Ростовского государственного театра кукол, здание которого передают местной епархии, новое помещение.
Ростовский губернатор опроверг выселение епархией театра кукол на улицу
Фото: 161.ru

«Сейчас в обществе вновь поднялась волна слухов о переезде Ростовского кукольного театра. Распространяющим всякие домыслы на этот счет еще раз скажу: театр никуда не переедет до тех пор, пока ему не будет найдено подходящее здание», – написал Голубев в Twitter.

Он уточнил, что подходящее здание – это такое, которое «устроит ростовчан, юных зрителей и творческий коллектив, который трудится для детей».

Ранее в правительстве региона пояснили, что передача здания пройдет постепенно — здание должно перейти в ведомство РПЦ к октябрю 2019 года.

Аргументируя свое право на владение зданием театра кукол, Ростовская епархия указала, что оно не просто построено на фундаменте бывшей Благовещенской греческой церкви, но и то, что под современным фасадом еще сохраняются фрагменты этого храма.

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