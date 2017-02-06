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Роструд напомнил о правилах работы на морозе

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6 февраля. ПРАВМИР. Роструд напомнила работодателям нормы законодательства и рекомендации, связанные с организацией труда в холодное время года.
Роструд напомнил о правилах работы на морозе

К работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний для данной деятельности, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.

Работа в холодное время суток должна сопровождаться специальными перерывами для обогрева, причем перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов тепла, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп.

В отдельных случаях похолодание может повлечь за собой аварии на предприятиях, что в свою очередь может привести к остановке в работе организаций. В таких случаях время простоя работников должно оплачиваться работодателем в размере не менее двух третей тарифной ставки.

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