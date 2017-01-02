«Рождественская оратория» митрополита Илариона прозвучит в «Крокус Сити Холле»

Ораторию исполнит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижировать музыкантами будет его художественный руководитель народный артист СССР Владимир Федосеев, сообщается на сайте концертного зала.
Вместе с оркестром в исполнении оратории принимают участие Московский Синодальный хор (художественный руководитель – Алексей Пузаков), Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова (художественный руководитель – Николай Азаров) и Хор мальчиков Московского хорового училища имени А.В. Свешникова (художественный руководитель – Алексей Петров). В качестве солистов выступят Анна Аглатова (сопрано) и Александр Виноградов (бас).
Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа, рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни. Повествование о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении – светомузыкальном действе с участием детей. Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, так же выстроено световое и видеосопровождение.
Находка драматургии действа – доверить чтение евангельских текстов юным участникам оратории. Они наряду с профессиональными артистами выйдут на сцену и прочтут фрагменты Евангелия, повествующие о Рождестве Христовом.
«Оратория создает атмосферу церковного праздника и светлой радости. Музыка передает ликование о рождении Спасителя», – говорят организаторы концерта.
Премьера «Рождественской оратории» для солистов, хора и симфонического оркестра состоялась в 2007 году в самом большом храме США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона. На концерте присутствовало 5 тысяч слушателей, в том числе иерархи и священнослужители Православной и Католической Церквей. Российская премьера «Рождественской оратории» прошла 7 января 2008 года, в праздник Рождества Христова, в Большом зале Московской консерватории.