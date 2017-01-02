«Рождественская оратория» митрополита Илариона прозвучит в «Крокус Сити Холле»

7 декабря. ПРАВМИР. В московском «Крокус Сити Холле» 14 января прозвучит «Рождественская оратория» митрополита Илариона (Алфеева). По просьбе митрополита Илариона концерт будет посвящен памяти трагически погибшего в авиакатастрофе руководителя Ансамбля им. Александрова, выдающегося дирижера Валерия Халилова, с которым владыку связывала крепкая и долгая дружба.

Ораторию исполнит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижировать музыкантами будет его художественный руководитель народный артист СССР Владимир Федосеев, сообщается на сайте концертного зала.

Вместе с оркестром в исполнении оратории принимают участие Московский Синодальный хор (художественный руководитель – Алексей Пузаков), Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова (художественный руководитель – Николай Азаров) и Хор мальчиков Московского хорового училища имени А.В. Свешникова (художественный руководитель – Алексей Петров). В качестве солистов выступят Анна Аглатова (сопрано) и Александр Виноградов (бас).

Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа, рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни. Повествование о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении – светомузыкальном действе с участием детей. Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, так же выстроено световое и видеосопровождение.

Находка драматургии действа – доверить чтение евангельских текстов юным участникам оратории. Они наряду с профессиональными артистами выйдут на сцену и прочтут фрагменты Евангелия, повествующие о Рождестве Христовом.

«Оратория создает атмосферу церковного праздника и светлой радости. Музыка передает ликование о рождении Спасителя», – говорят организаторы концерта.