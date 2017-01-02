О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

«Рождественская оратория» митрополита Илариона прозвучит в «Крокус Сити Холле»

|
7 декабря. ПРАВМИР. В московском «Крокус Сити Холле» 14 января прозвучит «Рождественская оратория» митрополита Илариона (Алфеева). По просьбе митрополита Илариона концерт будет посвящен памяти трагически погибшего в авиакатастрофе руководителя Ансамбля им. Александрова, выдающегося дирижера Валерия Халилова, с которым владыку связывала крепкая и долгая дружба.
«Рождественская оратория» митрополита Илариона прозвучит в «Крокус Сити Холле»

Ораторию исполнит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижировать музыкантами будет его художественный руководитель народный артист СССР Владимир Федосеев, сообщается на сайте концертного зала.

Вместе с оркестром в исполнении оратории принимают участие Московский Синодальный хор (художественный руководитель – Алексей Пузаков), Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова (художественный руководитель – Николай Азаров) и Хор мальчиков Московского хорового училища имени А.В. Свешникова (художественный руководитель – Алексей Петров). В качестве солистов выступят Анна Аглатова (сопрано) и Александр Виноградов (бас).

unnamed

Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа, рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни. Повествование о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – предстанет перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении – светомузыкальном действе с участием детей. Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, так же выстроено световое и видеосопровождение.

Находка драматургии действа – доверить чтение евангельских текстов юным участникам оратории. Они наряду с профессиональными артистами выйдут на сцену и прочтут фрагменты Евангелия, повествующие о Рождестве Христовом.

«Оратория создает атмосферу церковного праздника и светлой радости. Музыка передает ликование о рождении Спасителя», – говорят организаторы концерта.

Премьера «Рождественской оратории» для солистов, хора и симфонического оркестра состоялась в 2007 году в самом большом храме США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона. На концерте присутствовало 5 тысяч слушателей, в том числе иерархи и священнослужители Православной и Католической Церквей. Российская премьера «Рождественской оратории» прошла 7 января 2008 года, в праздник Рождества Христова, в Большом зале Московской консерватории.

Теги:
,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Концерт в «Крокус Cити Холле» 14 января будет посвящен памяти Валерия Халилова
Концерт в «Крокус Cити Холле» 14 января будет посвящен памяти Валерия Халилова
Новостная служба "Православие и мир"

На концерте прозвучит «Рождественская оратория», написанная митрополитом Иларионом (Алфеевым)

В Москве 12 декабря открывается Рождественский семейный фестиваль
В Москве 12 декабря открывается Рождественский семейный фестиваль
Новостная служба "Православие и мир"

В рамках фестиваля в городе откроются ярмарочные и культурные площадки, посвященные теме «Семейное Рождество»

В Британии выпустили открытки, изображающие Рождество на фоне войны
В Британии выпустили открытки, изображающие Рождество на фоне войны
Новостная служба "Православие и мир"

«Милые картинки Святой Земли не соответствуют страшной реальности, которая бушует в этом регионе сегодня», — говорят…

Благотворительный фонд
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Неограниченный сбор
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
8% собрано / 1184440 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь празднует память святого праведного Иоанна Кронштадтского
Новостная служба "Православие и мир"

Так жить и трудиться можно было, конечно, только при наличии сверхъестественной благодатной помощи Божией

"
В Дании скончался князь Димитрий Романович – старший в роду Романовых
Новостная служба "Православие и мир"

Большинством из потомков императора Николая I он считался главой Дома Романовых

"
Теракт в Стамбуле: В ночном клубе погибло 39 человек
Новостная служба "Православие и мир"

Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев

Все статьи автора
Статьи Дня
Мариэтта Чудакова: Я доставляла книги военным бортом
Ксения Смирнова

Филологу, историку и литературоведу Мариэтте Чудаковой - 80 лет

Плач по чужим детям
Архимандрит Савва (Мажуко)

Памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154

Наш внутренний мир и тишина стоят того, чтобы их хранить
Сергей Худиев

Когда вы делаетесь частью негодующей виртуальной толпы, вы что-то меняете в себе…

самое читаемое

7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества20,086

Не жалей о том, что прошло9,788

Встреча Нового года: 10 правил8,209

«С Новым годом, с новым счастьем!» – какой смысл в наших приветствиях?7,254

Плач по чужим детям4,086

В Дании скончался князь Димитрий Романович – старший в роду Романовых3,917

Церковь чтит память преподобного Илии Печерского, Муромца3,845

Поезд отходит в Новый год3,257

7 чудес года от благотворительных фондов3,189

Растет число детей, изъятых из приемных семей из-за жестокого обращения2,980

лучшие авторы

Новостная служба29,599

Мария Строганова20,086

Архимандрит Савва (Мажуко)13,873

Редакция портала "Православие и мир"8,209

Святитель Феофан Затворник7,254

Владимир Липилин3,257

Валерия Михайлова3,186

Ольга Шульчева-Джарман2,938

Анжелика Мерсиянова1,502

Владимир Легойда1,327

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта