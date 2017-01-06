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Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла

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Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
Фото: patriarchia.ru
Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия — Мессии.

За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не перестаем изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет следующее: «Бог, придя в мир, <…> соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: каким образом можем мы украситься этой божественной печатью? Как нам достичь богоподобия, к которому призваны люди от создания мира? Как нам жить для того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте — и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем снисходите — и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не отнимет у вас» (Ин. 16,22). «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) — и наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10,24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России — великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо — воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых — видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться в вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26,4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4, 11). Свет Христов да озаряет всегда наш земной путь, и этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни.

 Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2016/2017 гг.

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