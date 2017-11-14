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«Рождественскую ораторию» Митрополита Илариона исполнит один из крупнейших симфонических оркестров России

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14 ноября. ПРАВМИР. Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского 15 января 2018 года исполнит в Крокус Сити Холле «Рождественскую ораторию» Митрополита Илариона.
«Рождественскую ораторию» Митрополита Илариона исполнит один из крупнейших симфонических оркестров России
Фото: пресс-cлужба Crocus City Hall

Дирижировать одним из крупнейших симфонических коллективов России и мира будет народный артист СССР Владимир Федосеев. В выступлении также  примут участие Московский Синодальный хор,  Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, Хор мальчиков Московского хорового училища имени А.В. Свешникова, детский музыкальный театр «Домисолька», детский хор «Кантилена». Солистами концерта станут Анна Аглатова (сопрано) и Михаил Казаков ( бас).

«Рождественская оратория» представляет из себя масштабное музыкальное действо для солистов, двух хоров и симфонического оркестра, дополненное световыми и видеоэффектами. Сюжет оратории охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа. По замыслу авторов произведения, оно «рассказывает о рождении надежды, о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни».

«Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, от Ветхого Завета к Новому, от томительного ожидания пришествия Мессии к ликующей радости о спасении человечества воплотившимся Богом», – описывают музыкальное действо его создатели.

Отрывки из Евангелия в оратории чередуются с музыкальными номерами для солистов и хоров. Взрослый и детский хоры поют попеременно, что «символизирует перекличку между ангелами и людьми». Текст Евангелия в оратории звучит на русском, а не на церковнославянском языке, чтобы быть понятным самой широкой аудитории.

«Мне хотелось бы через эту музыку передать мысль о том, что история Рождества Христова – это не какая-то абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а что она реальная, она такая же реальная, как наши собственные истории», – отмечает автор произведения митрополит Иларион.

Премьера «Рождественской оратории» состоялась в 2007 году в самом большом храме США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона. Тогда исполнителям стоя аплодировали  5 тысяч зрителей. С тех пор Оратория неоднократно исполнялась в крупнейших залах Москвы и других городов России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

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