Рождество Рождества

Что предшествовало Рождеству Богородицы, и почему мы именуем Ее Новой Евой?

Дева Мария – не первосвященник, не синедрион, не саддукейская знать, гордящаяся своей аристократичностью, не книжники, не фарисеи (сейчас бы их назвали православными активистами), не император – нет, казалось бы, самая обычная девочка из небогатой семьи, жившей тихо и праведно, оплакивающей свою бездетность, приходит сегодня в мир, чтобы сказать архангелу Гавриилу: “Да будет мне по слову твоему”. Чтобы по этому Ее слову Предвечное Слово обрело плоть и душу и стало Сыном Человеческим.

За Ее рождеством – вереница рождений и бракосочетаний, падений и покаяний, незримых подвигов и страданий ради правды Божией, сквозь которые прошли Ее пра-пра-пра-прадеды и пра-пра-пра-прабабушки от Адама и Евы и до праведных Иоакима и Анны Прошли навстречу Христу. И Богородица – предел и вершина этого родового благочестия, этого ветхозаветного смирения и дерзновения, стояния в истине и свидетельства о ней самой жизнью.

Пусть неприметно рождество Пресвятой Девы. Пусть поношения за бездетность падали на голову ее родителей. В их слезах и кротости, в их любви и верности рождалась та мера благоговения, что была воспринята их дочерью, принявшей без сварливого эгоизма ветхой Евы волю Творца о Его пришествии в мир людей на Крестную смерть.

Поэтому мы именуем Марию новой Евой. А Ее Сына – новым Адамом. Поэтому мы празднуем Ее рождество как итог всех покаянных усилий человечества вернуться в потерянный рай к преданному Богу. Потому что рай – только с Ним.

Рождество Христово случилось в хлеву. Служение Его прошло в дороге. И даже смерть Свою Он принял за пределом Иерусалима на позорном месте казни. Но рядом с Ним всегда была Она. Воспитывая, заботясь, молясь, сострадая Его Страстям. Но и Он, умирая, помнил о Матери, стоявшей у Креста. И доверил Ее тому единственному ученику, самому молодому изо всех – Иоанну, кто не предал, не отрекся и не струсил, но пришел на Голгофу разделить с Учителем Его последние часы.

И все это ради того, чтобы, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, каждый мог принять в свое сердце Предвечное Слово и родиться в Пасхальную вечность, уподобившись в этом Пречистой Деве Марии, Чье Рождество мы празднуем сегодня как провозвестие Христова Рождества.