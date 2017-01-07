Рождество в Сирии (фото)

Русский путешественник, фотограф и культуролог Александр Зверев недавно вернулся из Сирии, где был с христианской гуманитарной миссией на праздновании Рождества. И привез в подарок читателям «Правмира» много интересных жанровых фотографий старого Дамаска и празднования Рождества в Антиохийской Церкви.

Дети на празднике Рождества. Приход пророка Ильи Рождественская служба в храме Святого Креста в Дамаске Рождественский концерт молодежного православного оркестра * * *