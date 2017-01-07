Рождество в Сирии (фото)

Дети на празднике Рождества. Приход пророка Ильи
Рождественская служба в храме Святого Креста в Дамаске
Рождественский концерт молодежного православного оркестра
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