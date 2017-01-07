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Рождество в Сирии (фото)

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Русский путешественник, фотограф и культуролог Александр Зверев недавно вернулся из Сирии, где был с христианской гуманитарной миссией на праздновании Рождества. И привез в подарок читателям «Правмира» много интересных жанровых фотографий старого Дамаска и празднования Рождества в Антиохийской Церкви.
Рождество в Сирии (фото)

Дети на празднике Рождества. Приход пророка Ильи

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Рождественская служба в храме Святого Креста в Дамаске

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Рождественский концерт молодежного православного оркестра

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* * *

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Репетиция Рождественского концерта в Патриархии

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Рождественская служба в Дамасском Успенском соборе

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Рождественские гирлянды в христианском квартале Дамаска

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Русский храм в сирийской столице

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Владыка Муса-Моисей

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Вертеп

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Улицы Дамаска

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Ночной город

 

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