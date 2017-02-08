РПЦ: угрозы в адрес создателей «Матильды» не имеют отношения к позиции Церкви

8 февраля. ПРАВМИР. Угрозы в адрес создателей и прокатчиков фильма «Матильда», прозвучавшие от ряда «православных организаций», не имеют отношения к позиции Церкви.

«Люди имеют право на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны фильма “Матильда”. Вполне ожидаемо, что оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным», – заявил журналистам замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В то же время, добавил он, «подобная реакция не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами».

По словам Кипшидзе, организация «Христианское государство – святая Русь», которая предположительно распространила экстремистские призывы, не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную общественность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми действия организаций анонимных экстремистов, которые стоят за нападками на Алексея Учителя.

«Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя “Христианское государство – святая Русь”. Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия, о которых и говорил в своем послании президент», – сказал Песков.

«Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы. Естественно, это дорога с двусторонним движением, здесь должна быть взаимная ответственность. Одна сторона должна четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, на СМИ», – добавил пресс-секретарь президента России.

Организация «Христианское государство – Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя.

Картина Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны в октябре 2017 года. В основе киносюжета — роман еще не вступившего на престол Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской.