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Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» станет ведущим передачи “Жди меня”

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13 октября. ПРАВМИР. Одним из ведущих телепередачи «Жди меня» станет основатель и руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» станет ведущим передачи “Жди меня”
Григорий Сергеев, основатель поискового отряда «Лиза Алерт». Фото: Милосердие.ru/Светлана Попова

Об этом сообщили на телеканале НТВ, где теперь будет выходить передача.

«Впервые зрители увидят, как на самом деле ведутся поиски: на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр „Жди меня“, – заявил НТВ генеральный продюсер телекомпании ВИД Александр Любимов. — В нем появится третий ведущий, который будет рассказывать о том, как идут поиски. Это Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда „Лиза Алерт“, с недавнего времени тесно сотрудничающего с программой „Жди меня“».

«Мы хотим объединить усилия и умения нашего отряда, и передачи «Жди меня» — у нас совершенно разные поисковые технологии работы, рассчитанные  на разные типы пропажи людей, — заявил Григорий Сергеев в интервью порталу Милосердие.ru.

Он надеется, что благодаря таким совместным действиям людей будет находиться больше.

“Что касается самого формата передачи – мы попробуем в большей степени показать ее «кухню». Останется то, что привычно – но появится и другое: станет понятно, как добиваются того, что происходит эта встреча в студии, которую видят зрители”, – добавил руководитель “Лиза Алерт”.

Он отметил, что в 21 веке очень важно использовать все доступные технологии. “Зритель увидит работу программы, которая для нас может казаться обычной – но мы считаем, что другие должны узнать о том, как она делается”, – заявил он.

Григорий Сергеев также надеется, что сотрудничество расширит круг волонтеров и тех, кто помогает работе поисковиков.

“Я уверен в том, что это произойдет. Вопрос привлечения новых людей – один из самых важных для нас. Никогда, ни на одном поиске не бывает такого, что людей достаточно. Их всегда меньше, чем нужно, по всей стране. Увеличение численности отряда – большая и важная цель, которая будет актуальна всегда”, – заключил руководитель “Лиза Алерт”.

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