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Руководство центра реабилитации инвалидов войны объявило о закрытии учреждения

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31 января. ПРАВМИР. Руководство крупнейшего в стране медучреждения по реабилитации инвалидов военной службы — Центра восстановительной терапии имени Лиходея (санаторий «Русь») — объявило о прекращении его работы.
Руководство центра реабилитации инвалидов войны объявило о закрытии учреждения

В результате почти двумстам проходившим в ЦВТ лечение ветеранам, в том числе инвалидам-колясочникам, предложили экстренно покинуть центр, сообщает газета «Коммерсант».

Прибывшие из дальних регионов инвалиды расположились в холле санатория и объявили голодовку.

Представитель администрации «Руси», пожелавший остаться неназванным, заявил, что, при всем уважении к пациентам, продолжить их лечение в санатории невозможно. «Изъята вся бухгалтерская документация, печати, демонтированы сервера и жесткие диски из компьютеров. Мы теперь не можем оформлять предоставление услуг, платить зарплату персоналу, даже продукты для столовой купить не на что — ведь все расчеты были по безналу»,— пояснил администратор.

«Коммерсант» напоминает, что ЦВТ, много лет получающий госдотации на реабилитацию инвалидов военной службы, в этом году остался без субсидий.

В ситуацию пообещал вмешаться министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По его словам, Минтруд попробует разобраться в ситуации, сообщает ТАСС.

27 января стало известно, что полиция проводит обыски в санатории «Русь» по делу о растрате 3,5 млн рублей в 2015 году.

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