Русфонд обратился в суд, чтобы выяснить судьбу средств, собранных на лечение Жанны Фриске

«Близкие Жанны, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в Русфонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг», – говорится в сообщении фонда.
Договор, заключенный Русфондом с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть.
«Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», – говорится в сообщении.
В Русфонде заявили, что считают необходимым «воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с обсуждением судебного процесса, а также от комментариев по существу спора».
Певица и актриса Жанна Фриске умерла от онкологического заболевания 16 июня 2015 года.