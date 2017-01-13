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Русфонд обратился в суд, чтобы выяснить судьбу средств, собранных на лечение Жанны Фриске

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13 января. ПРАВМИР. Суд принял исковое заявление Русфонда, требующего прояснить судьбу средств, собранных на лечение Жанны Фриске телезрителями «Первого канала». Русфонд отправил на лечение Фриске свыше 25 млн рублей.
Русфонд обратился в суд, чтобы выяснить судьбу средств, собранных на лечение Жанны Фриске

«Близкие Жанны, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в Русфонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг», – говорится в сообщении фонда.

Договор, заключенный Русфондом с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть.

«Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», – говорится в сообщении.

В Русфонде заявили, что считают необходимым «воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с обсуждением судебного процесса, а также от комментариев по существу спора».

Певица и актриса Жанна Фриске умерла от онкологического заболевания 16 июня 2015 года.

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