Русфонд обратился в суд, чтобы выяснить судьбу средств, собранных на лечение Жанны Фриске

13 января. ПРАВМИР. Суд принял исковое заявление Русфонда, требующего прояснить судьбу средств, собранных на лечение Жанны Фриске телезрителями «Первого канала». Русфонд отправил на лечение Фриске свыше 25 млн рублей.

«Близкие Жанны, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в Русфонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг», – говорится в сообщении фонда.

Договор, заключенный Русфондом с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть.

«Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации – мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», – говорится в сообщении.

В Русфонде заявили, что считают необходимым «воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с обсуждением судебного процесса, а также от комментариев по существу спора».

Певица и актриса Жанна Фриске умерла от онкологического заболевания 16 июня 2015 года.