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Русская катастрофа 1917 года: власть не должна быть слабой! (+видео)

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«К революции Россия шла долго – сыграло роль и властолюбие Петра I, когда он перестал созывать Земские соборы и отменил патриаршество. А ошибки Николая II и предательская демагогия большевиков оказались роковыми». Беседа протоиерея Александра Ильяшенко и профессора Владимира Лаврова.
Русская катастрофа 1917 года: власть не должна быть слабой! (+видео)

Ошибки императора Николая II

Протоиерей Александр Ильяшенко: Мы в прошлый раз говорили об одной из самых острых и недостаточно разработанных исторической наукой тем, поэтому вокруг нее есть масса мифов – о катастрофе 1917 года. Более того, далеко не все считают Февральскую и Октябрьскую революцию катастрофой. Я уверен, что найдутся люди, которые с нашим мнением не согласятся, но мы постараемся аргументировать свою точку зрения, в нашем представлении это действительно катастрофа мирового масштаба.

В прошлый раз мы говорили о причинах Февральской революции и перечислили некоторые из них, и сейчас мы возвращаемся к этой теме и просим Владимира Михайловича продолжить эту интереснейшую и важнейшую тему.

Профессор Владимир Лавров: В прошлый раз мы говорили о том, что солдаты не понимали, за что воюют, что революционными реально оказались все партии Государственной думы, включая октябристов и конституционных демократов, точнее, лидеры этих партий. Говорили о том, что были перебои с хлебом, что кто-то распространял панические слухи в столице.

Но были еще очень важные моменты. Например, принято говорить – революционный гарнизон Петрограда, а что это такое? Это практически все новобранцы, на самом деле; они не воевали, пороха не нюхали и воевать не хотели, не понимая, за что воевать. Им еще имели неосторожность сказать, что скоро отправят на фронт. На фронт они не хотели. А как можно не пойти на фронт?

А тут еще, что произошло 27 февраля? Несколько солдат убили двух офицеров, сначала одного, потом второй подвернулся, между ними произошел бытовой конфликт. Но что такое убить во время войны офицеров? Это военный трибунал. Понятно, какой приговор. Как не попасть под трибунал? Стали поднимать своих товарищей, которые не хотели идти на фронт, и подняли.

Здесь надо сказать и об ошибке императора, ведь были ошибки. Это очень деликатная тема для православных, но если власть утрачена, то были и ошибки, это очевидно. Какая тут была ошибка Николая II? Дело в том, что он лучшие, самые надежные части отправил останавливать наступление немцев, и они его остановили на дальних рубежах, но в столице не осталось верных частей. Набрали совсем молоденьких, не хотевших воевать, ненадежных.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Необученных, недисциплинированных.

Профессор Владимир Лавров: При этом император Николай II понимал, что это опасно, и в 1916 году распорядился вернуть верные части. Но генералы откладывали возвращение по различным причинам, а Николай II не настоял на выполнении собственного приказа. В результате, когда грянули революционные события, оказалось, что верных частей в столице нет.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Приказы императора Николая II можно было игнорировать, а что было бы с тем, кто игнорирует приказы Иосифа Виссарионовича? Власть не должна быть слабой. Она может быть очень милостивой, христианской, но она не должна быть слабой.

Профессор Владимир Лавров: Только что исполнилось 100 лет убийству Распутина. Можно спорить о том, кто такой Распутин, это важный разговор, но я хотел бы обратить внимание на то, что убийц нашли тут же, за считанные часы. И что?

Протоиерей Александр Ильяшенко: И ничего.

Профессор Владимир Лавров: Главного убийцу – князя Юсупова – отправили в его имение, соучастника убийства – великого князя Дмитрия Павловича – отправили в наш контингент в Иран. Всем было показано, что можно убить друга царской семьи, и ничего за это не будет. Это была серьезная ошибка.

Протоиерей Александр Ильяшенко: И для народа стало ясно, что мужика можно убивать без всяких последствий для таких высокосановных убийц.

Профессор Владимир Лавров: Главное, те, кто организовывал всего через 2-3 месяца революцию, поняли, что…

Протоиерей Александр Ильяшенко: Им тоже ничего не будет.

Профессор Владимир Лавров: И действительно, ничего не было. Это была роковая ошибка. Во время войны власть должна быть сильной, волевой, а такой власти не оказалось.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Ни на каком уровне.

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Отход от православной веры

Профессор Владимир Лавров: К революции мы шли очень долго. Можно перечислять и причины, и ошибки, но все же, если глянуть в корень, то самая главная причина заключается в том, что происходил отход от православной веры и народа, и военного командования, и аристократии. Вера превращалась в нечто формальное. Николай II и Александра Федоровна остались на верхушке этой пирамиды чуть ли не единственными глубоко верующими людьми.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Еще была Елизавета Федоровна. Я думаю, что были еще, может, один-два человека, но фокус в том, что при всем при этом они оказались в одиночестве. Даже Елизавета Федоровна смотрела на многие важнейшие проблемы иначе, чем венценосная семья. И это тоже трагедия высшей власти, что даже на этом уровне произошло такое разделение между близкими, и как оказалось, святыми людьми.

Профессор Владимир Лавров: И по поводу Распутина произошло разделение. К императору Николаю II обратился ряд великих князей с просьбой не наказывать соучастника убийства великого князя Дмитрия Павловича, пришла замечательная вдовствующая императрица Мария Федоровна, мама Николая II, и попросила не возбуждать уголовное дело.

Елизавета Федоровна – не менее замечательная женщина, канонизированная святая, она приветствовала убийство Распутина. Это в голове не укладывается! Это лучшие люди. И они были в притяжении какого-то потока, в котором оказалась страна. Часто, когда критикуют Распутина, приводят свидетельства Елизаветы Федоровны – она очень плохо о нем отзывалась. Но как историк должен сказать, что она его ни разу не видела. Если она его ни разу не видела, ни разу не встречалась, это значит что? Значит, она повторяла то, что ей говорили, повторяла то, то печаталось в газетах самых разных направлений, – вот ведь как получилось.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Формировалось общественное мнение, причем на самом высшем уровне.

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Уровень зарплат и цен в царской России

Профессор Владимир Лавров: На полях сражений Верховный главнокомандующий Николай II выигрывал, а общественное мнение проигрывалось. Причем имели место даже вещи, которые попадали под уголовный кодекс в военное время. Я говорил о том, что на Путиловском заводе 36 тысяч рабочих выкинули на улицу. Почему их выкинули? Потому что они по советам большевиков требовали 8-часового рабочего дня, повышения зарплат. Когда-то я, будучи еще студентом, считал: какие хорошие большевики, за рабочих. Потом вдруг где-то в аспирантуре меня как прошибло: послушайте, война идет, какой 8-часовой рабочий день?!

Протоиерей Александр Ильяшенко: Когда в Великую Отечественную просто перерыв был только немножечко на сон, и всё.

Профессор Владимир Лавров: Поработали бы 8 часов, и айда домой, в 1941 году? То, что предлагали большевики – это самая настоящая измена Родине, это самая настоящая демагогия, но рабочие на нее поддались.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Я читал воспоминания великого отечественного кораблестроителя, академика, генерала Алексея Николаевича Крылова, он говорит, что в машиностроении, в судостроении огромные расходы, но 80% идет на зарплату, материалы в четыре раза дешевле. Значит, так высоко оплачивался труд. Мы не знаем соотношение зарплат и цен, их можно узнавать только из художественной литературы. К сожалению, объективных оценок я не встречал. А так, уровень обеспечения рабочих был очень высок.

Очень интересно, что перед войной ежегодный объем продаж пианино, граммофонов или патефонов, как они там назывались, был колоссально большой, он многократно превышал возможные потребности дворянского сословия. Люди, работающие в промышленности, получали такую зарплату, что могли покупать пианино – это же на всю жизнь покупается. Если ты десятками тысяч штук продаешь пианино каждый год, значит, десятки тысяч семей его приобретают ежегодно. Это значит, были люди, которые могли себе это позволить. Такой уровень зарплат и цен был в царской России.

И тот же Крылов, при советской власти он не мог все открыто писать, но он говорит: «Я обратился в правительство с телеграммой: или верните людей обратно, или пришлите мне две дивизии с фронта их усмирять». Но эти две дивизии до города так и не доехали.

Профессор Владимир Лавров: Уровень жизни российских рабочих примерно соответствовал уровню жизни в других европейских странах. Во время войны ситуация с уровнем жизни у нас была намного лучше, чем в Германии.

Протоиерей Александр Ильяшенко: И в Англии.

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Властолюбие Петра I

Профессор Владимир Лавров: Да. Я хотел бы еще на один парадоксальный момент обратить внимание. Конечно, вера превращалась в формальность, формализировалась в течение многих лет и десятилетий. Но были даже причины более древние, вы даже XVIII век вспомнили – и совершенно правильно, когда говорили о том, когда все начиналось и зарождалось.

Смотрите, созывались Земские соборы. Что плохого? Люди с разных земель страны, разных сословий говорили царю о своих нуждах и потребностях, а в какие-то моменты даже принимали обязательные законные решения, скажем, в 1613 году. Петр I перестал созывать Земские соборы. Если бы у нас продолжали созываться Земские соборы, вполне вероятно, эта революционная Государственная дума и не понадобилась бы. Однако Петр I не хотел делить власть ни с кем, даже с совещательным Земским собором – таково властолюбие Петра.

Другая мера Петра I – отменил патриаршество. Почему? Тоже не хотел, чтобы был еще один очень уважаемый в православной стране лидер. Но как не хватало стране патриарха в феврале-марте 1917 года. Если бы был такой патриарх, как святой Гермоген, и сказал бы: «Опомнитесь, не благословляю!» – другая ситуация возникла бы.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Ситуация настолько исказилась, ведь никто из новых мучеников, из тех, кто входил в Священный Синод, не возвысил голос против отречения Николая II. Получается, что и Церковь была в достаточно униженном положении. Кто ее унижал, это другой разговор, я не могу об этом судить, но факт остается фактом, что раз не поддержали первое лицо государства, значит, они считали себя обделенными, обиженными. Вполне возможно, как часто говорят – жалует царь, да не жалует псарь. Но, оказывается, эти псари так действовали от имени государя, от имени первого лица, что вызывали неудовольствие тех, кто, казалось бы, должен был быть опорой и поддержкой Престола.

Мне кажется, что мы идем от очень интересной темы к следующей, не менее интересной теме, и продолжение нашего разговора мы переносим на следующий раз.

Текст: Тамара Амелина
Видео: Виктор Аромштам

Историческая миссия России

Цикл бесед об исторической миссии России – попытка с духовно-нравственных, православных позиций осмыслить важнейшие события отечественной истории.

Ведущий – протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, руководитель интернет-порталов «Православие и мир», «Непридуманные рассказы о войне», основатель постоянно действующего мобильного фестиваля «Семейный лекторий: Старое доброе кино», член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.

Гость – историк Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, академик Российской академии естественных наук.

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