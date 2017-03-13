Русская православная церковь за рубежом призвала убрать тело Ленина с Красной площади

13 марта. ПРАВМИР. Русская православная церковь за рубежом призвала убрать тело Владимира Ленина с Красной площади, говорится в заявлении ее Архиерейского синода по случаю 100-летней годовщины событий, связанных с революцией в России.

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

В РПЦЗ также считают, что таким же образом следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований.

Иерархи РПЦЗ призвали «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания».