Русская православная церковь за рубежом призвала убрать тело Ленина с Красной площади

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.
В РПЦЗ также считают, что таким же образом следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований.
Иерархи РПЦЗ призвали «осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания».