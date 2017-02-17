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Русская церковь передаст храму в Сирии икону в память о погибших военнослужащих

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17 февраля. ПРАВМИР. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в воскресенье освятит Казанскую икону Божией Матери, которую подарят одному из православных храмов Сирии.
Русская церковь передаст храму в Сирии икону в память о погибших военнослужащих

Церемония освящения состоится в Ильинской церкви Краснодара, сообщает пресс-служба синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Образ будет несколько дней храниться в краснодарской церкви, а затем отправится в храм Николая Чудотворца в Латакии.

Автор иконы – краснодарский иконописец Владимир Бутов. На ее оборотной стороне написано: «Дар Екатеринодарской епархии Русской православной церкви в память российских воинов, отдавших свою жизнь за мир и прекращение смуты на древней сирийской земле».

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