Русская церковь передаст храму в Сирии икону в память о погибших военнослужащих

17 февраля. ПРАВМИР. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в воскресенье освятит Казанскую икону Божией Матери, которую подарят одному из православных храмов Сирии.

Церемония освящения состоится в Ильинской церкви Краснодара, сообщает пресс-служба синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Образ будет несколько дней храниться в краснодарской церкви, а затем отправится в храм Николая Чудотворца в Латакии.

Автор иконы – краснодарский иконописец Владимир Бутов. На ее оборотной стороне написано: «Дар Екатеринодарской епархии Русской православной церкви в память российских воинов, отдавших свою жизнь за мир и прекращение смуты на древней сирийской земле».