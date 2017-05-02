Русский храм осквернен в Праге

2 мая. ПРАВМИР. В Праге осквернен Храм Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище.

27 апреля после литургии, в храм зашел человек, начал молиться Аллаху, потом снял свой головной убор и бросил в икону. Мужчина угрожал прихожанам и кричал: «”Вы не знаете, что вас ждет!», сообщает «Пражский экспресс».

Злоумышленник говорил по-русски, периодически выкрикивая что-то по-арабски. Дежурные в храме вызвали полицию, прибывшие сотрудники задержали нарушителя.

Утром на крипте храма и на храме были обнаружены надписи: «Аллах Акбар! Ваш бог – Аллах! Смерть близко!».

Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен на средства русский эмигрантов начала века. Рядом с храмом находится Русский некрополь, где похоронены известные эмигранты первой волны, в частности, писатель Аркадий Аверченко.