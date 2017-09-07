Русский храм в Техасе начал сбор средств пострадавшим в наводнении

7 сентября. ПРАВМИР. Прихожане русского православного храма святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне начали сбор средств в помощь жителям штата Техас, пострадавшим от урагана «Харви».

«В минувшее воскресенье мы после обеих литургий провели тарелочный сбор у креста в помощь пострадавшим. Но поскольку это был так называемый “длинный уик-энд” и многие прихожане уезжали из города, мы продлили сбор», — сказал настоятель храма отец Виктор Потапов, его цитирует РИА Новости.

По его священника, сейчас собрано около 2 тысяч долларов. «Для нас это естественно — помогать тем, кто нуждается», — добавил священник.

Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа и привел к гибели не менее 70 человек.

12 сентября десятки известных американских актеров и музыкантов проведут телемарафон в помощь пострадавшим от урагана.