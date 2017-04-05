Русской церкви передали один из ее старейших храмов в Италии

4 апреля. ПРАВМИР. Храм Николая Чудотворца в итальянском городе Мерано передали в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

«31 марта 2017 года в столице региона Альто-Адидже городе Больцано (Северная Италия) состоялась церемония подписания соглашения о передаче храма святителя Николая Чудотворца в Мерано в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви», – говорится в сообщении пресс-службы Московского Патриархата.

Никольский храм в Мерано — одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник еще в конце XIX века, когда эти земли входили в пределы Австро-Венгерской империи.

В 1884 году в Мерано был освящен первый храм в честь святителя Николая Чудотворца. В 1897 году церковь была перемещена на верхний этаж двухэтажного флигеля, входившего в комплекс виллы Н.И. Бородиной.

В годы Первой Мировой войны храм был закрыт. Богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно. Ранее приход ежегодно согласовывал график богослужений с городскими властями.

Отныне, в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находится храм, и Администрацией приходов Московского Патриархата в Италии, Николаевский приход получил полную свободу в организации своей богослужебной деятельности и право постоянного пользования храмом.