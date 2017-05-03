Рыбак с помощью удочки вытащил девочку из Енисея (видео)

3 мая. ПРАВМИР. Рыбак спас 10-летнюю девочку, которую унесла льдина на Енисее.

Две подружки без разрешения взрослых гуляли по берегу реки в Красноярском крае. Одна из них встала на лед, прибившийся к берегу. И буквально через несколько минут ее унесло по реке, сообщает телеканал Енисей.

По тревоге были подняты все спасатели, МЧС и полиция. К счастью, к их приезду девочка была спасена.

Неподалеку от места происшествия на лодке рыбачил мужчина и, увидев ребенка на льдине, рыбак сделал все возможное, чтобы спасти десятилетнюю Анну Толстихину.

«Рыбак привязал к своей удочке и кинул леску. Сказал, чтобы я тянула за нее. Потом он подтянул на себя удочку, и льдина подплыла к берегу. Он вытащил меня», – рассказал ребенок.

В МЧС сообщили, что медицинская помощь девочке не понадобилась.

«Хорошо, что мужчина попался нормальный, ответственный. А если бы не было его, могла бы произойти трагедия, вода ледяная. Льдина неустойчивая вещь, с которой можно упасть», – сообщил директор службы ГО И ЧС Лесосибирска, Валерий Чурилов.

Сотрудники экстренных служб ищут рыбака, чтобы публично наградить его за спасение ребенка.