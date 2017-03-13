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Рыбаков, провалившихся под лед в Воронеже, спасли пенсионер и сотрудник МЧС

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13 марта. ПРАВМИР. Сразу два случая спасения провалившихся под лед рыбаков зафиксированы в Воронежской области. В одном случае мужчин спас инженер Лев Остроухов, в другом – спасатель Юрий Борисов.
Рыбаков, провалившихся под лед в Воронеже, спасли пенсионер и сотрудник МЧС
Юрий Борисов

Инцидент, о котором пишет издание «МОЕ! Online», произошел в минувшую пятницу, 10 марта, на водохранилище в районе поселка Рыбачий.

Сотрудник управления по делам ГО и ЧС 35-летний Юрий Борисов, находясь не на службе, увидел тонущих людей. Он позвал на помощь других очевидцев и вытащил из воды мужчин 66 и 63 лет.

Пострадавшим нашли сухую одежду, их укрыли одеялами. В итоге помощь медиков пенсионерам не понадобилась. Совсем недавно Юрий Борисов получил медаль за отличную службу, отмечает издание.

Лев Остроухов

Лев Остроухов

Похожий случай произошел 4 марта. Инженер Лев Остроухов, находясь на даче на берегу реки Воронеж, увидел, как через реку шли трое рыбаков, двое из которых провалились под лед.

«Третий, который сзади шел, вместо того, чтобы помочь им, огибает тонущих и сломя голову бежит к берегу. А ведь глубина на середине реки 5 метров, я понял, что им несдобровать», – рассказал пенсионер.

По словам Остроухова, у него наготове были 6-метровый бамбуковый шест, который он сам всегда берет с собой на рыбалку — для страховки и проверять прочность льда, а также веревка и спасательный пояс, которые он хранит на случай таких ЧП.

«Ширина речки около моей дачи всего 90 метров, так что я за пару минут к ним подскочил. Один выпустил свой бур и чемоданчик, я протянул ему шест, он ухватился за него и потихонечку я его выволок из воды, хотя и не сразу — лед под ним ломался. К этому моменту подбежали еще несколько ребят из рыбаков и помогли нам», – рассказал Остроухов.

По словам мужчины, он отогрел спасенных рыбаков, угостил коньяком, дал теплую одежду и проводил на другой берег, где их поджидал третий товарищ. «Я с них потребовал только, чтоб внуков Левками назвали», — говорит Остроухов.

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