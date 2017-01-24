РЖД убрали из поездов таблички с нарисованным шрифтом Брайля

24 января. ПРАВМИР. РЖД убрала из поездов «Стриж» таблички с нарисованной на них надписью шрифтом Брайля.

Табличку с текстом «Salida de emergencia» («Аварийный выход» по-испански) в поездах, курсирующих между Нижним Новгородом и Москвой, увидел один из пользователей твиттера. На стикере был нарисован шрифт Брайля, но выпуклости отсутствовали, что делало его бессмысленным для незрячих.

В РЖД сообщили, что поезда с такими стикерами были поставлены от производителя. В январе 2017 года наклейки заменили на новые, светящиеся в темноте, сообщает «Медуза».

Компания рассматривает вопрос о том, чтобы разместить в вагонах таблички с надписями, выполненными шрифтом Брайля на русском языке.

Скоростные поезда «Стриж» курсируют между Москвой и Нижним Новгородом и Москвой и Берлином.

Ранее блогеры сообщали, что «Почта России» в некоторых регионах убирала таблички со шрифтом Брайля под стекло.