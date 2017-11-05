С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?

"У Христа не было правил, которыми мы давим и укоряем людей, с Ним просто было очень хорошо" - архимандрит Андрей (Конанос) о том, почему Господь проигнорировал нашу “порядочность”.

Ребенок должен видеть, что молитва меняет вас

Мы совсем не уважаем людей. Почему? Потому что постоянно предлагаем им выпить крепкого вина, изготовленного из самых «строгих» сортов, какие только могут быть. А всё из-за того, что нам кажется, будто это «вино» у самих нас водится избытке.

Но одно дело – разливать вино по чужим бокалам, а другое – пить самому. Ходи в храм, живи Литургией и перестань уговаривать своего ребенка идти в церковь. Это не нужно. Живи церковной жизнью сам и возвращайся из храма домой опьяненным – опьяненным любовью, богослужением, Христом. Живи небесными чувствами, живи Богом – не в теории, не рассудком, не формально. «Сегодня я слушал такие молитвы! Такая была проповедь!..» Нет. Пусть твое сердце будет наполнено настоящим вином, которым поит тебя Сам Господь.

Почувствуй душой слова, которые мы слышим на Божественной литургии: «Горé имеим сердца!» Устреми сердце к Небесам. И тогда твой ребенок, увидев, как преображает тебя молитва, скажет: «Мама, папа! Что с вами? Как такое возможно?» При этом, может быть, он и не пойдет тут же в церковь вслед за вами, но зато увидит, что молитва меняет вас и что любящими, счастливыми, ласковыми, благоговейными делает вас Господь. Понимаешь?

Церковь – не тюрьма, ты всегда волен уйти

А мы вместо всего этого давим, укоряем, раздражаемся и тем самым отталкиваем от себя людей. Да-да, твое поведение отталкивает от тебя твоего супруга, твоего ребенка… А ведь ты стольким обладаешь! У тебя в руках – драгоценнейший дар, вино Христовой истины, но ты не умеешь делиться этим даром.

Ведь главное здесь – не обладание, а умение отдавать, отдавать правильно, вовремя и столько, сколько человеку нужно. Это как с едой. Когда ты вводишь младенцу прикорм, то не даешь ему сразу кусок мяса, правда? Начинаешь с кашек, супов, даешь запить водичкой, позже предлагаешь уже более твердую пищу и наконец доходишь и до кусочков мяса.

То же и с Божественной истиной. Очень важно правильно донести ее до другого человека. Помнишь, как это делал Господь в Евангелии? Все вокруг постоянно смущались, обвиняли Его в чрезмерной снисходительности, говорили, что Он недостаточно строг… Господь наш Иисус Христос – не строг? А помните, когда Он открыто задал вопрос иудеям: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин.8:46) – Ему никто не осмелился ответить? И после этого мы думаем, что Он – не строгий?

Но при этом разве не был Он святым, совершенным и безгрешным? Разве не дружил с грешниками, потому что видел в них людей, видел ту жажду, которая была скрыта за их грехами, – желание испить воды из Источника, Который они просто пока не успели найти.

И говорил: «Я – Источник. И если хотите, Я дам вам воды, но никого не буду поить насильно. Тот, кто желает последовать за Мной, пусть отречется от себя. Но – добровольно. Если захочет. Я хочу, чтобы вы добровольно последовали за Мной, добровольно полюбили Меня, добровольно остались со Мною. Церковь – не тюрьма, ты всегда волен уйти, Я не держу тебя». И человек говорит в ответ: «Господи, как я могу теперь оставить Тебя! Ведь я люблю Тебя, Господи». И остается со Христом.

Пусть ребенок будет таким, но не прикрывайся именем Господа

Один мой друг с Афона как-то сказал мне:

– В какой-то момент я расплакался и сказал Господу: «Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты – это Ты. Благодарю Тебя за то, что Ты – мой Господь. За то, что Твой ум – не как у нас, людей. Ты думаешь совсем иначе – не так, как мы, криво, пристрастно, злобно. Спасибо Тебе за то, что Ты – наш Бог.

Да, Господь – вовсе не Такой, Каким мы Его себе представляем. И в этом – наша трагедия. Мы думаем, что покланяемся Истинному Богу, а в действительности служим не Тому, Кто есть Бог свободы, любви и истины, а совсем другому – богу, которого мы «сотворили» сами по своему вкусу, сообразно своим страстям, менталитету, позиции, идеологии…

Как иногда можно услышать от кого-нибудь: «Я такой, какой есть, и всё! И мой ребенок будет таким же!» Хорошо, пусть он будет таким, каким ты хочешь его видеть, но только не прикрывайся здесь именем Господа. Да, у тебя есть определенные требования, планы, правила и принципы, но всё это – лишь твоё. У Христа таких принципов нет, извини.

Например, ты говоришь: «У нас в семье такое правило: ребенок вечером обязан быть дома к определенному часу». Всё, это закон. И при этом добавляешь: «Господь точно на моей стороне в таких вопросах». С чего ты это взял? Не буду здесь с тобой спорить – просто загляни в Евангелие, и увидишь, что у Христа никаких подобных правил не было. С Ним просто было очень хорошо.

Господь проигнорировал нашу «порядочность»

А представь, что ты живешь во времена Христа, и однажды Он предлагает тебе сопровождать Его куда-нибудь. Знаешь, что бы ты Ему сказал? «Послушай, Господи, не ходи к тем людям! Прошу Тебя! Ну, во всяком случае, я туда с Тобой не пойду. У меня принципы». А Он бы припомнил тебе такие слова из одного рождественского песнопения: «Днесь Безначальный начинается». По-гречески «безначальный» – άναρχος. О каких же принципах, о каких οι αρχές мы можем здесь рассуждать? Где они? Бог Сущий спустился на землю, чтобы жить среди людей, общаться, дружить с ними… Знаешь, почему мы так называем Его – Бог Сущий?

Потому что, хоть нам, из своих принципов, и кажется, что Богу не пристало воплощаться в Человека, облачаться в тленную человеческую природу и ходить по грешной, грязной земле, Он проигнорировал все эти принципы, эту нашу «порядочность», которой, как нам кажется, мы обладаем.

«Нет! – сказал Он. – Я не такой порядочный, как вы. Мое достоинство – в любви, благородстве, образе мыслей, которые разрушат все ваши убеждения. И Моя Церковь вовсе не такая, какой вы ее себе представляете. Я рассуждаю совсем иначе».

И тогда ты скажешь в ответ: «Хорошо, Господи. Тогда я подожду Тебя снаружи, не пойду с Тобой в этот дом. Я к таким людям не хожу – они грешники, я не могу пойти к ним». И Господь скажет: «Подожди здесь». И затем ты увидишь, как все эти грешники со слезами покаяния, радости, надежды, веры и счастья, выходят из своего дома вслед за Христом. Увидишь, и скажешь: «Господи, ну Ты закончил? Пойдем, уже пора спать».

А эти люди, увидев тебя, скажут: «Но мы не хотим спать! Господь изменил нас, мы теперь так близко от Него, что пьянеем от Его любви». – «Вы опять напились?» – строго спросим мы, добропорядочные верующие, у этих людей. И они ответят: «Да, напились. И сейчас идем вместе с Ним молиться всю ночь. Надеемся, Он возьмет нас с Собой – туда, где собирается молиться». – «Да, но ведь вы – грешники! Закхей, ты ведь грешник! Завтра ты опять выйдешь на свой промысел, будешь обирать людней, грабить их!..» – «Нет! Ничего такого я больше делать не буду.

Господь пришел ко мне, полюбил меня таким, какой я есть, не побрезговал мною, не отвернулся от меня, не остался снаружи, а вошел ко мне в дом и сел рядом так просто, так свободно, что я ужаснулся и с содроганием посмотрел Ему в глаза, чтобы понять, не смеется ли Он надо мной.

И когда увидел, что, напротив, Он любит меня, то спросил: «Господи, знаешь ли ты, что я за человек?» И Господь ответил: «Знаю. Я знаю, кто ты, кто он, кто она, знаю все ваши поступки, знаю, что у неё было пять мужей и нынешний шестой ей не муж; и о тебе знаю всё. Но мне важно увидеть еще кое-что во всех вас. Я рассчитываю на другое».

Перевод Елизаветы Терентьевой