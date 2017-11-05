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С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?

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"У Христа не было правил, которыми мы давим и укоряем людей, с Ним просто было очень хорошо" - архимандрит Андрей (Конанос) о том, почему Господь проигнорировал нашу “порядочность”.
С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?
Архимандрит Андрей (Конанос). Фото: econet.ru

Ребенок должен видеть, что молитва меняет вас

Мы совсем не уважаем людей. Почему? Потому что постоянно предлагаем им выпить крепкого вина, изготовленного из самых «строгих» сортов, какие только могут быть. А всё из-за того, что нам кажется, будто это «вино» у самих нас водится избытке.

Но одно дело – разливать вино по чужим бокалам, а другое – пить самому. Ходи в храм, живи Литургией и перестань уговаривать своего ребенка идти в церковь. Это не нужно. Живи церковной жизнью сам и возвращайся из храма домой опьяненным – опьяненным любовью, богослужением, Христом. Живи небесными чувствами, живи Богом – не в теории, не рассудком, не формально. «Сегодня я слушал такие молитвы! Такая была проповедь!..» Нет. Пусть твое сердце будет наполнено настоящим вином, которым поит тебя Сам Господь.

Почувствуй душой слова, которые мы слышим на Божественной литургии: «Горé имеим сердца!» Устреми сердце к Небесам. И тогда твой ребенок, увидев, как преображает тебя молитва, скажет: «Мама, папа! Что с вами? Как такое возможно?» При этом, может быть, он и не пойдет тут же в церковь вслед за вами, но зато увидит, что молитва меняет вас и что любящими, счастливыми, ласковыми, благоговейными делает вас Господь. Понимаешь?

Церковь – не тюрьма, ты всегда волен уйти

А мы вместо всего этого давим, укоряем, раздражаемся и тем самым отталкиваем от себя людей. Да-да, твое поведение отталкивает от тебя твоего супруга, твоего ребенка… А ведь ты стольким обладаешь! У тебя в руках – драгоценнейший дар, вино Христовой истины, но ты не умеешь делиться этим даром.

Ведь главное здесь – не обладание, а умение отдавать, отдавать правильно, вовремя и столько, сколько человеку нужно. Это как с едой. Когда ты вводишь младенцу прикорм, то не даешь ему сразу кусок мяса, правда? Начинаешь с кашек, супов, даешь запить водичкой, позже предлагаешь уже более твердую пищу и наконец доходишь и до кусочков мяса.

То же и с Божественной истиной. Очень важно правильно донести ее до другого человека. Помнишь, как это делал Господь в Евангелии? Все вокруг постоянно смущались, обвиняли Его в чрезмерной снисходительности, говорили, что Он недостаточно строг… Господь наш Иисус Христос – не строг? А помните, когда Он открыто задал вопрос иудеям: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин.8:46) – Ему никто не осмелился ответить? И после этого мы думаем, что Он – не строгий?

Но при этом разве не был Он святым, совершенным и безгрешным? Разве не дружил с грешниками, потому что видел в них людей, видел ту жажду, которая была скрыта за их грехами, – желание испить воды из Источника, Который они просто пока не успели найти.

И говорил: «Я – Источник. И если хотите, Я дам вам воды, но никого не буду поить насильно. Тот, кто желает последовать за Мной, пусть отречется от себя. Но – добровольно. Если захочет. Я хочу, чтобы вы добровольно последовали за Мной, добровольно полюбили Меня, добровольно остались со Мною. Церковь – не тюрьма, ты всегда волен уйти, Я не держу тебя». И человек говорит в ответ: «Господи, как я могу теперь оставить Тебя! Ведь я люблю Тебя, Господи». И остается со Христом.

Фото: slvf.ru

Пусть ребенок будет таким, но не прикрывайся именем Господа

Один мой друг с Афона как-то сказал мне:

– В какой-то момент я расплакался и сказал Господу: «Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты – это Ты. Благодарю Тебя за то, что Ты – мой Господь. За то, что Твой ум – не как у нас, людей. Ты думаешь совсем иначе – не так, как мы, криво, пристрастно, злобно. Спасибо Тебе за то, что Ты – наш Бог.

Да, Господь – вовсе не Такой, Каким мы Его себе представляем. И в этом – наша трагедия. Мы думаем, что покланяемся Истинному Богу, а в действительности служим не Тому, Кто есть Бог свободы, любви и истины, а совсем другому – богу, которого мы «сотворили» сами по своему вкусу, сообразно своим страстям, менталитету, позиции, идеологии…

Как иногда можно услышать от кого-нибудь: «Я такой, какой есть, и всё! И мой ребенок будет таким же!» Хорошо, пусть он будет таким, каким ты хочешь его видеть, но только не прикрывайся здесь именем Господа. Да, у тебя есть определенные требования, планы, правила и принципы, но всё это – лишь твоё. У Христа таких принципов нет, извини.

Например, ты говоришь: «У нас в семье такое правило: ребенок вечером обязан быть дома к определенному часу». Всё, это закон. И при этом добавляешь: «Господь точно на моей стороне в таких вопросах». С чего ты это взял? Не буду здесь с тобой спорить – просто загляни в Евангелие, и увидишь, что у Христа никаких подобных правил не было. С Ним просто было очень хорошо.

Господь проигнорировал нашу «порядочность»

А представь, что ты живешь во времена Христа, и однажды Он предлагает тебе сопровождать Его куда-нибудь. Знаешь, что бы ты Ему сказал? «Послушай, Господи, не ходи к тем людям! Прошу Тебя! Ну, во всяком случае, я туда с Тобой не пойду. У меня принципы». А Он бы припомнил тебе такие слова из одного рождественского песнопения: «Днесь Безначальный начинается». По-гречески «безначальный» – άναρχος. О каких же принципах, о каких οι αρχές мы можем здесь рассуждать? Где они? Бог Сущий спустился на землю, чтобы жить среди людей, общаться, дружить с ними… Знаешь, почему мы так называем Его – Бог Сущий?

Потому что, хоть нам, из своих принципов, и кажется, что Богу не пристало воплощаться в Человека, облачаться в тленную человеческую природу и ходить по грешной, грязной земле, Он проигнорировал все эти принципы, эту нашу «порядочность», которой, как нам кажется, мы обладаем.

«Нет! – сказал Он. – Я не такой порядочный, как вы. Мое достоинство – в любви, благородстве, образе мыслей, которые разрушат все ваши убеждения. И Моя Церковь вовсе не такая, какой вы ее себе представляете. Я рассуждаю совсем иначе».

И тогда ты скажешь в ответ: «Хорошо, Господи. Тогда я подожду Тебя снаружи, не пойду с Тобой в этот дом. Я к таким людям не хожу – они грешники, я не могу пойти к ним». И Господь скажет: «Подожди здесь». И затем ты увидишь, как все эти грешники со слезами покаяния, радости, надежды, веры и счастья, выходят из своего дома вслед за Христом. Увидишь, и скажешь: «Господи, ну Ты закончил? Пойдем, уже пора спать».

А эти люди, увидев тебя, скажут: «Но мы не хотим спать! Господь изменил нас, мы теперь так близко от Него, что пьянеем от Его любви». – «Вы опять напились?» – строго спросим мы, добропорядочные верующие, у этих людей. И они ответят: «Да, напились. И сейчас идем вместе с Ним молиться всю ночь. Надеемся, Он возьмет нас с Собой – туда, где собирается молиться». – «Да, но ведь вы – грешники! Закхей, ты ведь грешник! Завтра ты опять выйдешь на свой промысел, будешь обирать людней, грабить их!..» – «Нет! Ничего такого я больше делать не буду.

Фото: viartannie.org

Господь пришел ко мне, полюбил меня таким, какой я есть, не побрезговал мною, не отвернулся от меня, не остался снаружи, а вошел ко мне в дом и сел рядом так просто, так свободно, что я ужаснулся и с содроганием посмотрел Ему в глаза, чтобы понять, не смеется ли Он надо мной.

И когда увидел, что, напротив, Он любит меня, то спросил: «Господи, знаешь ли ты, что я за человек?» И Господь ответил: «Знаю. Я знаю, кто ты, кто он, кто она, знаю все ваши поступки, знаю, что у неё было пять мужей и нынешний шестой ей не муж; и о тебе знаю всё. Но мне важно увидеть еще кое-что во всех вас. Я рассчитываю на другое».

Перевод Елизаветы Терентьевой

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