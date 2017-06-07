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С саратовских врачей сняли обязанность сообщать о половой жизни школьников

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7 июня. ПРАВМИР. Министр здравоохранения Саратовской области отменил приказ, обязывающий главных врачей медицинских учреждений сообщать в полицию информацию о половой жизни несовершеннолетних.
С саратовских врачей сняли обязанность сообщать о половой жизни школьников

«Начались споры по данному вопросу. Общество поделилось на сторонников и противников данного приказа. Сегодня министром было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную детальную проработку», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее глава регионального минздрава обязал главных врачей медицинских учреждений предоставлять в органы внутренних дел информацию о школьницах, потерявших девственность или сделавших аборт.

Это решение вызвало широкий резонанс. Федеральный минздрав напомнил, что существует такое понятие как врачебная тайна, и разглашать ее можно только в том случае, когда у врача есть подозрения в криминальном характере травм, полученных пациентом.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в прокуратуру запрос на проверку соответствия нормативно-правовым актам этого документа.

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