О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Сад памяти нужен живым. Открылся самый большой в стране мемориал памяти жертв предвоенных политических репрессий

Источник: Вечерняя Москва
|
27 сентября на Бутовском полигоне открылся мемориальный комплекс «Сад памяти», который посвящен жертвам репрессий 1937– 1938 годов. Здесь были расстреляны 20 762 человека.
Сад памяти нужен живым. Открылся самый большой в стране мемориал памяти жертв предвоенных политических репрессий
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Прохладный осенний день. Изредка из-за облаков выглядывает солнце, освещая яркими лучами огромную площадку.

Но люди, собравшиеся на Бутовском полигоне, не реагируют на это. У каждого своя, но одновременно общая боль: тут похоронены десятки тысяч расстрелянных советских граждан — чьи-то мужья, отцы, деды. Врачи, священники, простые люди. Все они в лютое, непростое для страны время обрели здесь свое последнее пристанище. В чем их вина? Сергей Михайлович Шик уже не ходит — здоровье в его преклонные годы с каждым годом становится все слабее.

Его в инвалидной коляске к мемориалу привез внук Александр. Сергей Михайлович — сын священника Михаила Шика, которого расстреляли 27 сентября 1938 года.

Ровно 79 лет прошло с того трагического дня. Священника обвинили в принадлежности к контрреволюционной организации церковников-нелегалов. С момента вынесения приговора сталинской «тройкой» до его исполнения прошло всего два дня.

И сегодня, когда в один день слились и дата гибели Михаила Шика, и открытие памятника, сын и внук убитого не могли не приехать сюда — на месте гибели десятков тысяч людей открыли мемориальный комплекс, чтобы сохранить память о жертвах репрессий.

Сложно передать словами ту боль и то горе, с которым на протяжении десятков лет живет Сергей Михайлович. Он постоянно задает себе вопросы: за что, почему? Но ответа на них не находит. У него льются слезы — дожил до того момента, когда отдана дань памяти жертвам жестоких репрессий — это то немногое, что могут сделать потомки для тысяч человек. Это нужно не мертвым, это нужно живым.

Сам же «Сад памяти» представляет собой как бы разрытый ров, глубина которого составляет четыре метра — именно такими были братские захоронения, куда сваливали тела расстрелянных.

Стены — гранитные плиты с выгравированными именами репрессированных. Никто из 20 762 человек, упокоившихся в этой земле, не забыт.

Десятки родственников неспешным шагом идут вдоль мемориала, внимательно вглядываясь в имена, высеченные в граните. Нужно не пропустить одно — самое близкое, самое родное, любимое — отца, деда, того, кого уже по несправедливости нет рядом.

Почему? Кому же это ведомо? И находится оно — заветное.

Пальцы нежно проводят по выгравированным в камне буквам. Это — память, единственное, что осталось от человека.

Яблоневый сад, который появился здесь еще в 70-е годы прошлого века, разбили сотрудники органов государственной безопасности. Живая память о безвинно пострадавших — то немногое, что тогда могли сделать сотрудники КГБ, но уже другого поколения.

Люди кладут цветы, зажигают свечи, лампадки, читают про себя молитвы, и никто не в силах сдержать слез. Боль, которая жила в душе годами, прорывается наружу, наконец-то появился мемориал, который никогда и никому не даст забыть о трагедии многомиллионного народа.

Души обретут упокоение.

Перед открытием мемориала по благословению Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла памятный комплекс освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Он же отслужил заупокойную панихиду по всем погребенным здесь жертвам, расстрелянным на полигоне с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года.

— В нашей стране за последние сто лет произошло много трагических событий. В этом году мы поминаем всех пострадавших в репрессиях сразу после революции 1917 года, — отметил митрополит Ювеналий. — Мы стараемся восстановить разрушенные святыни, которые напоминают о былых гонениях, о новомучениках, погибших в 30-е годы прошлого века.

Не сгинули безвестно во времени все те, кто попал в ссыльные лагеря, те, кто был расстрелян. И память не убита до конца, и душа не окаменела.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ 

Наталья Солженицына, президент русского Общественного фонда Александра Солженицына:

— Точнее всего относительно времени репрессий сказал Александр Твардовский в своей поэме «По праву памяти»: «Кто прячет прошлое, тот вряд ли с будущим в ладу». Для меня возведение этого мемориала — шаг к тому, чтобы быть в ладу с нашим будущим.

К сожалению, сейчас наше общество расколото, не поставлены оценки событиям сталинских лет — бессудным расстрелам людей. И внутренний раскол не принесет ничего хорошего. И нам нужно объединяться, но нельзя примиряться через забвение. Память — необходимый шаг на пути к объединению. И открытие этого мемориала — один из необходимых, важных шагов, который сделали именно люди.

Игорь Гарькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово»:

— Этот «Сад памяти» — начало большой работы. Конечно, нам необходимо открыть музей. Ведь мемориальный комплекс состоит из множества элементов. И этот комплекс — главный памятник, где увековечены имена всех погибших здесь с августа 1937 года по октябрь 1938 года. Нам важно не только знать их имена, нужно понять, какую Россию мы потеряли в этих людях.

Ведь это были наследники великой страны: священники, представители аристократии, военные. Здесь находятся останки 12 генералов царской армии времен Первой мировой войны, более 200 офицеров, многие из которых — георгиевские кавалеры. Тут же покоятся ученые, музыканты, врачи.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
“Сад памяти” – в Бутово открылся самый большой мемориал жертвам репрессий (фото)
“Сад памяти” – в Бутово открылся самый большой мемориал жертвам репрессий (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Здесь были расстреляны 20 762 человека

Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД
Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД
Новостная служба "Православие и мир"

Клинаев остановился, чтобы поинтересоваться, не нужна ли водителям помощь

На улице Петровка в Москве восстановили историческую брусчатку
На улице Петровка в Москве восстановили историческую брусчатку
Новостная служба "Православие и мир"

Брусчатку XIX века уложили на площади 80 квадратных метров

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
16% собрано / 1057902 руб. осталось
Вика Кислицына: Кусок хлеба в день или реанимация
Вика Кислицына: Кусок хлеба в день или реанимация
71% собрано / 45060 руб. осталось
Другие статьи автора
"
“Сад памяти” – в Бутово открылся самый большой мемориал жертвам репрессий (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Здесь были расстреляны 20 762 человека

"
«Все сплотились»: после землетрясения в Мексике русская община собирает деньги на восстановление православного храма
Редакция портала "Православие и мир"

"
Душа в душу
Редакция портала "Православие и мир"

В трагическом ДТП на Кубани погибла Инна Варламова, вдова священника Василия Варламова

Все статьи автора
Статьи Дня
Олег Погудин: Я не молюсь со сцены
Дарья Рощеня

Человек, для которого музыка романса стала абсолютной ценностью

Молодежь говорила: «А вы нам платить будете?»
Настя Дмитриева

Как построить демократию в карельской деревне

«Поживет с отцом и приползет, никому он там не нужен!»
Марина Солотова

Как в случае развода не разрубить ребенка пополам

самое читаемое

Душа в душу15,528

Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД12,694

Я просто видела смерть: 7 месяцев жизни в туберкулезном диспансере10,212

Епископ Тихон (Шевкунов): «Матильда»: точка обратного отсчета9,687

Заключенный едва успел дочитать 50-й псалом, как его освободили5,781

«Как будто ребенок чувствует, что летит в бездну, где верная смерть»5,665

Каков ты, крест священника?4,646

Сострадай, но не торопись хоронить2,991

Чтобы отличать добро от зла, разве нужна религия?2,908

Задержанный лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство2,752

лучшие авторы

Новостная служба32,280

Редакция портала "Православие и мир"15,761

Вера Коровина10,282

Надежда Прохорова10,270

Епископ Тихон (Шевкунов)9,857

Дарья Рощеня6,926

Архиепископ Иона (Черепанов)6,057

Алла Мождженская5,788

Яна Дворкина5,671

Священник Сергий Круглов4,660

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть