Салон красоты преобразил испанского бездомного (+видео)

Хосе Антонио живет на улицах Пальмы уже 25 лет. Его хорошо знают местные жители и сотрудники организаций из его района. Антонио зарабатывает тем, что помогает парковаться водителям и присматривает за их машинами.
Владелец одного из салонов красоты решил помочь мужчине и постричь его. Весь процесс преображения был снят на камеру, а чтобы удивить Хосе Антонио стилисты работали с закрытыми зеркалами.
Специалистам пришлось потрудиться над шевелюрой и бородой бездомного, ему покрасили волосы, чтобы скрыть седину, а также подобрали новую одежду.
Как отмечает Daily Mail, салон подарил мужчине новый имидж еще в 2015 году, однако широкую огласку эта история получила только сейчас. Хосе Антонио старается сохранять стильную внешность и признает, что эпизод двухлетней давности изменил не только его внешний вид, но и жизнь.
В последние дни он получил крупную помощь от одной компании. Есть надежда, что в ближайшее время Антонио перестанет жить на улице. «Все, что мне теперь действительно нужно – это хорошая работа», – говорит мужчина.
В январе 2017 года в британских СМИ широко освещалась история, как бездомный не дал замерзнуть молодой паре, которая опоздала на поезд. Парню с девушкой пришлось ночевать на станции, бездомный поделился с ними своими теплыми вещами. В благодарность за это мужчину пригласили в семью, дали возможность помыться, снабдили новой одеждой и помогли с трудоустройством.