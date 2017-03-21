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Салон красоты преобразил испанского бездомного (+видео)

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21 марта. ПРАВМИР. 55-летний бездомный Хосе Антонио из испанской Пальмы стал героем газетных публикаций последних дней. Местный элитный парикмахерский салон подарил мужчине новый имидж.
Салон красоты преобразил испанского бездомного (+видео)

Хосе Антонио живет на улицах Пальмы уже 25 лет. Его хорошо знают местные жители и сотрудники организаций из его района. Антонио зарабатывает тем, что помогает парковаться водителям и присматривает за их машинами.

Владелец одного из салонов красоты решил помочь мужчине и постричь его. Весь процесс преображения был снят на камеру, а чтобы удивить Хосе Антонио стилисты работали с закрытыми зеркалами.

Специалистам пришлось потрудиться над шевелюрой и бородой бездомного, ему покрасили волосы, чтобы скрыть седину, а также подобрали новую одежду.

Как отмечает Daily Mail, салон подарил мужчине новый имидж еще в 2015 году, однако широкую огласку эта история получила только сейчас. Хосе Антонио старается сохранять стильную внешность и признает, что эпизод двухлетней давности изменил не только его внешний вид, но и жизнь.

В последние дни он получил крупную помощь от одной компании. Есть надежда, что в ближайшее время Антонио перестанет жить на улице. «Все, что мне теперь действительно нужно – это хорошая работа», – говорит мужчина.

В январе 2017 года в британских СМИ широко освещалась история, как бездомный не дал замерзнуть молодой паре, которая опоздала на поезд. Парню с девушкой пришлось ночевать на станции, бездомный поделился с ними своими теплыми вещами. В благодарность за это мужчину пригласили в семью, дали возможность помыться, снабдили новой одеждой и помогли с трудоустройством.

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