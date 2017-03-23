Самое эффективное здравоохранение в России – в Дагестане, Ставрополье и Кабардино-Балкарии

23 марта. ПРАВМИР. Первый места в рейтинге эффективности систем здравоохранения регионов России заняли Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария.

В ТОП-10 также вошли Кировская область, Чувашия, Ростовская и Рязанская области, Адыгея, Пензенская области и республика Карачаево-Черкессия. Рейтинг составлен Высшей школой организации и управления здравоохранением.

Эффективность означает возможность добиться лучших результатов за меньшие средства. Рейтинг или индекс эффективности рассчитывается на основании четырех показателей, каждый из которых имеет свой удельный вес при подсчете баллов, рассказала Гузель Улумбекова, руководитель ВШОУЗ.

Первый и главный показатель – ожидаемая продолжительность жизни при рождении. По нему судят, каково здоровье населения, соответственно, как работает система здравоохранения.

Далее, анализируют три показателя, которые влияют на здоровье населения: валовой региональный продукт, государственные расходы на здравоохранение и уровень потребления крепких алкогольных напитков в расчете на душу населения.

На первых местах по эффективности здравоохранения оказываются те субъекты России, которые смогли добиться самых высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни при самом низком уровне государственного финансировании здравоохранения и валового регионального продукта, а также имеющие отягощающий фактор в виде высокого потребления алкоголя.

Например, в Дагестане граждане живут до 76,4 лет, почти как в «новых» странах ЕС – Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Латвии и Литве. При этом на здравоохранение в Дагестане тратится почти на 20% меньше, чем по России в среднем, и в 2,5 раза меньше, чем в названных странах ЕС.

«Существенные резервы эффективности здравоохранения есть в таких обеспеченных регионах, как: Москва (23 место), Татарстан (24 место), Санкт-Петербург (34 место), Московская область (36 место), Самарская область (42 место), Тюменская область (63 место), Республика Башкортостан (66 место), Красноярский край (71 место), Пермский край (78 место). В этот список попали те регионы, которые по уровню финансирования здравоохранения и экономическому положению точно могли бы добиться лучших результатов в значении ОПЖ», – говорится в сообщении.

Замыкают список десять самых низких по эффективности здравоохранения регионов – Республика Коми, Оренбургская область, Пермский край, Республика Хакасия, Камчатский край, Иркутская область, Еврейская автономная область, Магаданская область, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.