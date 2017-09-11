11 сентября. ПРАВМИР. Самое крупное пожертвование в истории детского хосписа «Дом с маяком» сделали школьники в рамках акции «Дети вместо цветов».

Как сообщила в Facebook руководитель службы детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава, всего в рамках акции собрано 35,7 миллиона рублей для помощи неизлечимо больным детям.

«Половина этих денег будет потрачена для паллиативных детей в регионах, подопечных фонда “Вера”, половина – для пациентов детского хосписа “Дом с маяком”», – рассказала Лидия.

По ее словам, «это грандиозное пожертвование в истории хосписного движения. Грандиозно, что в стране, где крупнейшие нефтяные и банковские структуры отказывают хоспису в помощи под предлогом кризиса и отсутствия средств, дети начинают объединяться и помогать друг другу».

«Все великие дела состоят из дел маленьких. Из лепты вдовы, из букета цветов. Цветов, которые не были сорваны, не стояли на полу в ведре, не завяли через три дня и тем самым подарили жизнь без боли, судорог и удушья сотням тяжелобольных детей. В нашу эпоху кризиса, когда взрослые уже не в силах исправить ситуацию, дети берут дело в свои руки и делают самое крупное в истории хосписа пожертвование», – подчеркнула Лидия.

Она поблагодарила участников акции и рассказала, что «в октябре на сайте фонда помощи хосписам “Вера” будет опубликован отчет о том, как хоспис потратит эту сумму».

1 сентября 2017 года школьники из разных регионов России отказались от покупки цветов и переводили деньги на благотворительность. Ранее сообщалось, что в рамках акции «Дети вместо цветов» собрано более 15 миллионов рублей. Пожертвования продолжают поступать, окончательные итоги будут подведены в конце сентября.