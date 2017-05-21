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Самолет с мощами святого Николая вылетел из Италии в Москву

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21 мая. ПРАВМИР. Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в аэропорт города Бари, откуда спецборт со святыней вылетел в Москву, примерно через три часа он приземлится в аэропорту Внуково-3.
Самолет с мощами святого Николая вылетел из Италии в Москву
Фото: РИА «Новости»/ Сергей Пятаков

Святыню сопровождают глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ Бари Франческо Какуччи, сообщает ТАСС.

В Россию привезут левое ребро святителя Николая, помещенное в специальный ковчег под бронированным стеклом. Тем самым впервые часть мощей святого будет выставлена на всеобщее обозрение, так как в Бари мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны.

Часть мощей Николая Чудотворца, хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года. До этого за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

В 18.00 21 мая святыня будет принесена в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя. В храме будет совершено всенощное бдение. После богослужения молящиеся смогут поклониться святыне.

Праздничное богослужение и встречу мощей в Храме Христа Спасителя возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С 22 мая по 12 июля мощи святителя будут доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя. 22 мая в 9.30 в храме начнется Божественная литургия.

Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 14.00 до 21.00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (встать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма).

С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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