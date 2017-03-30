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Самый большой храм Афона может обрушиться при первом землетрясении

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30 марта. ПРАВМИР. Игумен афонского монастыря Дохиар рассказал, к каким последствиям может привести безразличие властей на Афоне.
Самый большой храм Афона может обрушиться при первом землетрясении
Монастырь Дохиар

«Греция до сих пор не поняла, что после освобождения от исламской тирании унаследовала две великих памятника: Акрополь и Святую Гору Афон. Афон государство оставило на произвол судьбы», – говорит игумен Дохиара архимандрит Григорий (Зумис), его рассказ публикует сайт Agionoros.ru.

«Власти не озаботились вопросом сохранения и реставрации памятников Афона. Первые инженеры Центра сохранения афонского наследия давно вышли на пенсию, а им так и не пришла замена. Двадцать восемь лет мы, братия Дохиара, всеми силами добивались создания плана реставрации соборного храма нашей обители. Сегодня этот план не принят к реализации. К кому нам прибегнуть? К кому обращаться? Кому сказать, что 28 лет исследований пропали зря?», – говорит священнослужитель.

«Изучавшие храм специалисты неоднократно говорили, что последствием землетрясения станет разрушение храма. Мы бы восстановили собор собственными руками, как восстановили все в обители и вокруг нее, но такой огромный труд нам не под силу. Как на небольшие пожертвования восстановить такой огромный и величественный храм?»., – заключает архимандрит.

Греческий монастырь Дохиар — один из самых древних. Первое упоминание о нем относится к Х веку. Его населяет около 40 монахов.

Храм Архистратигов – самый высокий среди всех афонских церквей. Он знаменит уникальными фресками — считается, что в нем сосредоточен самый полный цикл фресок на Святой горе.

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