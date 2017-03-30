Самый большой храм Афона может обрушиться при первом землетрясении

30 марта. ПРАВМИР. Игумен афонского монастыря Дохиар рассказал, к каким последствиям может привести безразличие властей на Афоне.

«Греция до сих пор не поняла, что после освобождения от исламской тирании унаследовала две великих памятника: Акрополь и Святую Гору Афон. Афон государство оставило на произвол судьбы», – говорит игумен Дохиара архимандрит Григорий (Зумис), его рассказ публикует сайт Agionoros.ru.

«Власти не озаботились вопросом сохранения и реставрации памятников Афона. Первые инженеры Центра сохранения афонского наследия давно вышли на пенсию, а им так и не пришла замена. Двадцать восемь лет мы, братия Дохиара, всеми силами добивались создания плана реставрации соборного храма нашей обители. Сегодня этот план не принят к реализации. К кому нам прибегнуть? К кому обращаться? Кому сказать, что 28 лет исследований пропали зря?», – говорит священнослужитель.

«Изучавшие храм специалисты неоднократно говорили, что последствием землетрясения станет разрушение храма. Мы бы восстановили собор собственными руками, как восстановили все в обители и вокруг нее, но такой огромный труд нам не под силу. Как на небольшие пожертвования восстановить такой огромный и величественный храм?»., – заключает архимандрит.

Греческий монастырь Дохиар — один из самых древних. Первое упоминание о нем относится к Х веку. Его населяет около 40 монахов.

Храм Архистратигов – самый высокий среди всех афонских церквей. Он знаменит уникальными фресками — считается, что в нем сосредоточен самый полный цикл фресок на Святой горе.