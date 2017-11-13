Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Юрмале

Отпевание артиста начнется в 11.00 в рижском соборе Александра Невского, сообщает семья артиста на его официальной странице «ВКонтакте». После этого тело перевезут на кладбище Яундубулты города Юрмала. Михаил Задорнов будет похоронен там рядом со своим отцом.
«Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», – пишут близкие сатирика.
Михаил Задорнов умер 10 ноября в возрасте 69 лет. С конца 2016 года было известно, что у него рак головного мозга. За два месяца до смерти Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с православной Церковью. Соборование сатирика прошло в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы.
Немногие знали, что Михаил Задорном при жизни неоднократно помогал маленьким пациентам детского хосписа.