О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Юрмале

|
13 ноября. ПРАВМИР. Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии 15 ноября.
Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Юрмале
Фото: vk.com/mzadornov

Отпевание артиста начнется в 11.00 в рижском соборе Александра Невского, сообщает семья артиста на его официальной странице «ВКонтакте». После этого тело перевезут на кладбище Яундубулты  города Юрмала. Михаил Задорнов будет похоронен там рядом со своим отцом.

«Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», – пишут близкие сатирика.

Михаил Задорнов умер 10 ноября в возрасте 69 лет. С конца 2016 года было известно, что у него рак головного мозга. За два месяца до смерти Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с православной Церковью. Соборование сатирика прошло в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы.

Немногие знали, что Михаил Задорном при жизни неоднократно помогал маленьким пациентам  детского хосписа.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Скончался сатирик Михаил Задорнов
Скончался сатирик Михаил Задорнов
Новостная служба "Православие и мир"

В начале ноября он принял соборование в московском храме Живоначальной Троицы.

Как Михаил Задорнов желания больных детей исполнял
Как Михаил Задорнов желания больных детей исполнял
Катерина Гордеева

А мне как-то ни разу не пришло в голову как следует ему сказать спасибо

Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью
Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью
Новостная служба "Православие и мир"

Священник просит молитв о рабе Божием Михаиле

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
60% собрано / 1233916.34 руб. осталось
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
83% собрано / 175150.11 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Англиканская церковь разрешила ученикам одеваться “вне зависимости от гендерных стереотипов”
Новостная служба "Православие и мир"

По новым правилам ребенок может самостоятельно выбрать пачку, диадему принцессы и каблуки и/или шлем пожарного и плащ супергероя

"
Билл Гейтс потратит $100 млн на исследование болезни Альцгеймера
Новостная служба "Православие и мир"

Ежегодно болезнью Альцгеймера страдает около 50 млн человек по всему миру

"
Польский священник отдаст деньги за свой Porche бедным  
Новостная служба "Православие и мир"

Новый Porche католического священника стоил 110 тысяч долларов - и это не понравилось прихожанам

Все статьи автора
Статьи Дня
Черный рынок материнства
Редакция портала "Православие и мир"

“Мы подныриваем под закон”. Купля-продажа младенцев в России

Они пришли в школу и сказали: “Ты сейчас поедешь в детский дом”
Наталия Константинова

Выросшие мальчики в День сирот - о том, как больно без семьи

Иеромонах Даниил (Суздалев): Закончилась служба, и я поехал разбирать завалы
Новостная служба "Православие и мир"

Как священники помогают пострадавшим от взрыва жилого дома в Ижевске

самое читаемое

Осудил блудницу? Получи плотскую брань!18,920

Архимандрит Андрей (Конанос): Муж продолжал изменять, а жена скрывала его грех13,065

Пенсию украли? Слава Тебе, Господи!8,852

Черный рынок материнства7,603

Иммунолог Анна Щербина: Никому не хотелось связываться с нашими пациентами5,488

Записки современного паломника5,212

“Я муж, значит главный!” – “А ты докажи!”4,057

Они пришли в школу и сказали: “Ты сейчас поедешь в детский дом”3,924

Если прыжки с парашютом не помогают2,836

Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой2,298

лучшие авторы

Старец Паисий Святогорец18,920

Архимандрит Андрей (Конанос)13,065

Новостная служба12,466

Редакция портала "Православие и мир"9,901

Ольга Шульчева-Джарман8,852

Надежда Прохорова5,488

Денис Ахалашвили5,212

Ирина Рахимова4,057

Наталия Константинова3,924

Протоиерей Владимир Тукало2,836

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить