Сбербанк начнет оказывать гражданам госуслуги

5 сентября. ПРАВМИР. Сбербанк планирует начать оказывать своим клиентом госуслуги, начиная с 2019 года.

В банке можно будет получить паспорт, водительское удостоверение, зарегистрировать сделку по недвижимости. Сегодня такие услуги оказывают многофункциональные центры (МФЦ), однако в связи с их нехваткой правительство поручило Сбербанку проработать вопрос расширения спектра услуг.

Пилотные проекты будут запущены уже в этом году, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Сбербанка Андрея Шарова.

«Где-то в 30% субъектов Федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир, имея в виду нехватку МФЦ.

Шаров привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие.

«Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например о кредитовании», — рассказал он.