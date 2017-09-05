О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
Навигация
Важные темы:

Сбербанк начнет оказывать гражданам госуслуги

|
5 сентября. ПРАВМИР. Сбербанк планирует начать оказывать своим клиентом госуслуги, начиная с 2019 года.
Сбербанк начнет оказывать гражданам госуслуги

В банке можно будет получить паспорт, водительское удостоверение, зарегистрировать сделку по недвижимости. Сегодня такие услуги оказывают многофункциональные центры (МФЦ), однако в связи с их нехваткой правительство поручило Сбербанку проработать вопрос расширения спектра услуг.

Пилотные проекты будут запущены уже в этом году, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Сбербанка Андрея Шарова.

«Где-то в 30% субъектов Федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир, имея в виду нехватку МФЦ.

Шаров привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие.

«Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например о кредитовании», — рассказал он.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Сбербанк урегулирует задолженность по кредитам пострадавших в теракте
Сбербанк урегулирует задолженность по кредитам пострадавших в теракте
Новостная служба "Православие и мир"

Банк выразил соболезнования всем семьям погибших

БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154
БФ “Правмир” и Сбербанк начали сбор помощи семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Редакция портала "Православие и мир"

Сумма сбора неограничена

Сбербанк запустит обслуживание инвалидов на дому
Сбербанк запустит обслуживание инвалидов на дому
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее сообщалось, что отделение Сбербанка в Екатеринбурге не выдало карту инвалиду-колясочнику с ДЦП, потому что он…

Благотворительный фонд
Райсбех Володя: Найти болезнь
Райсбех Володя: Найти болезнь
78% собрано / 14350 руб. осталось
Реабилитация для Алексея Алешина
Реабилитация для Алексея Алешина
75% собрано / 88749.8 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Россия заняла 124-е место в мировом рейтинге благотворительности
Новостная служба "Православие и мир"

За год Россия поднялась в рейтинге на две строки

"
Екатеринбургская епархия осудила попытку поджога кинотеатра «Космос»
Новостная служба "Православие и мир"

В Церкви призывают выражать несогласие с фильмом «Матильда» в рамках закона

"
Церковь чтит память священномученика Иринея
Новостная служба "Православие и мир"

Его наставником в истинах христианского учения был ученик апостола Иоанна Богослова – святитель Поликарп Смирнский

Все статьи автора
Статьи Дня
Священник из Донбасса: Я помню, как сидел в блиндаже и все вокруг рушилось
Алла Мождженская

История настоятеля, который устал жить на войне

Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет
Артем Левченко

Чеснок на шее, капли в нос, интерфероновые свечи – это не работает

Правило Последнего Слова, или Разговор перед смертью
Настя Дмитриева

Когда близкий ушел, а мы чувствуем вину за то, что многое не…

самое читаемое

Митрополит Иларион (Алфеев): «Евангелие для нас утратило свою свежесть»6,907

Беслан. 10 героев спецназа6,002

Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?4,332

Протоиерей Алексий Уминский: Подросток не хочет быть архаичным, он хочет быть настоящим3,151

Передавайте ребенка воспитателю в руки3,126

Не бросайте меня!2,821

Петербургская епархия: умершей от ВИЧ девочке оказывалось лечение2,363

Православная энциклопедия – религиозное издание для верующих?2,181

Самолет Ан-2 разбился на авиашоу в Подмосковье, погибли два человека1,968

Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай1,819

лучшие авторы

Новостная служба13,430

Редакция портала "Православие и мир"8,500

Валерия Михайлова6,907

Константин Лазарев6,002

Анна Резникова4,402

Архимандрит Андрей (Конанос)4,332

Ирина Якушева3,151

Елена Кучеренко2,821

Сергей Худиев1,066

Настя Дмитриева914

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть