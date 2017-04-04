О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Сбербанк урегулирует задолженность по кредитам пострадавших в теракте

|
4 апреля. ПРАВМИР. Сбербанк взял на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам пострадавших в результате взрыва в Петербургском метрополитене, сообщила пресс-служба банка.
Сбербанк урегулирует задолженность по кредитам пострадавших в теракте

«Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва в метро Петербурга. Сбербанк скорбит вместе со всей страной», – говорится в сообщении.

В понедельник в петербургском метро произошел теракт. По последним данным, погибли 14 человек, около 50 пострадали.

Пострадавшие при взрыве могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира положена фиксированная выплата в размере 2,025 млн рублей, сообщил ранее президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

После авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, в которой погибли 92 человека, крупнейшие банки России – Сбербанк, ВТБ24 и «Альфа-банк» – заявили о списании долгов по кредитам погибших.

Теги:
, , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Губернатор Петербурга: нужен единый знак памяти жертвам терактов
Губернатор Петербурга: нужен единый знак памяти жертвам терактов
Новостная служба "Православие и мир"

«Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события»

Машиниста взорванного в Петербурге состава представят к награде
Машиниста взорванного в Петербурге состава представят к награде
Новостная служба "Православие и мир"

Александр Каверин рассказал, что происходило в кабине поезда в момент теракта

Минздрав сообщил о 14 погибших в результате теракта в Петербурге
Минздрав сообщил о 14 погибших в результате теракта в Петербурге
Новостная служба "Православие и мир"

11 человек умерли на месте происшествия, еще трое скончались позже

Благотворительный фонд
Помогите Анне Колесовой найти донора
Помогите Анне Колесовой найти донора
12% собрано / 551410 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
97% собрано / 8980 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Как теракт сплотил Петербург
Новостная служба "Православие и мир"

Город, который беда до сих пор обходила стороной, после взрывов впал в ступор

"
Священный синод УПЦ проводит заседание
Новостная служба "Православие и мир"

Первое в 2017 году заседание Священного Синода УПЦ проходит в Киеве

"
Губернатор Петербурга: нужен единый знак памяти жертвам терактов
Новостная служба "Православие и мир"

«Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события»

Все статьи автора
Статьи Дня
Взрыв и после взрыва
Илья Аронович Забежинский

В 14:40 – самое время сесть именно в тот поезд. - Беги…

Человек и беда. Психолог МЧС – о том, как пережить трагедию
Тамара Амелина

«Вы знаете, мы каждый вечер ложимся спать, и я ему говорю: «Я…

«Если не можете попасть домой, заходите в гости»
Настя Дмитриева

Как питерцы помогали друг другу после взрыва

самое читаемое

“Сына никуда не сдам. Пока я жив, буду с ним”33,101

Люди ничего не поняли, они были оглушены26,972

Как не пропустить аутизм у ребенка?23,977

Что известно о взрывах в петербургском метро22,905

«Боже! Как же вкусно у Тебя жить!»17,177

«Бывает, что диспансеризация выявила рак, а его – нет!»15,778

5 стихов Евгения Евтушенко о любви и времени14,064

«В тюрьме женщины трезвеют и вспоминают о детях»11,754

«Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна»8,825

Почему грешница оказалась впереди апостолов?8,820

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"72,883

Новостная служба50,675

Настя Дмитриева37,593

Антон Лебедев33,078

Архимандрит Савва (Мажуко)25,239

Ксения Кнорре Дмитриева18,746

Светлана Хустик11,729

протоиерей Александр Абрамов8,821

Священник Константин Камышанов8,810

Евгений Евтушенко7,981

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть