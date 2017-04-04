Сбербанк урегулирует задолженность по кредитам пострадавших в теракте

4 апреля. ПРАВМИР. Сбербанк взял на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам пострадавших в результате взрыва в Петербургском метрополитене, сообщила пресс-служба банка.

«Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва в метро Петербурга. Сбербанк скорбит вместе со всей страной», – говорится в сообщении.

В понедельник в петербургском метро произошел теракт. По последним данным, погибли 14 человек, около 50 пострадали.

Пострадавшие при взрыве могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира положена фиксированная выплата в размере 2,025 млн рублей, сообщил ранее президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

После авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, в которой погибли 92 человека, крупнейшие банки России – Сбербанк, ВТБ24 и «Альфа-банк» – заявили о списании долгов по кредитам погибших.