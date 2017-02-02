Счетная палата нашла нарушения при выдаче инвалидных колясок

2 февраля. ПРАВМИР. Регионы не обеспечили инвалидными колясками 32% нуждающихся, а Фонд социального страхования — 19%, таковы итоги проверки Счетной палаты эффективности расходования средств федерального бюджета на закупку кресел-колясок для инвалидов в 2014–2016 гг.

Счетная палата обратила внимание на то, что выделяемые инвалидные коляски не учитывают в полной мере индивидуальные особенности инвалидов, пишет газета «Известия».

«Например, из 62 проверенных ИПР в Алтайском крае только в 13 содержались индивидуальные характеристики инвалида, предусмотренные приказом Минтруда России № 998н. Отсутствие индивидуальных характеристик в ИПР часто приводит к отказам от приобретенной коляски», – говорится в сообщении.

Счетная палата также обнаружила, что при назначении кресла-коляски не предусмотрен учет условий жизни инвалида.

«В частности, при принятии решения государственным учреждением медико-социальной экспертизы об обеспечении креслами-колясками с электроприводом, имеющими значительный вес и габариты, не учитываются жилищные условия инвалида: наличие лифта, пандуса, размеры квартиры и другие социальные условия», — считают аудиторы.

Во всех проверяемых регионах нарушались сроки выдачи инвалиду направления на получение или изготовление изделия.