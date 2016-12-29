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Семь книг для детей и взрослых

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Милосердное произведение, взывающее к лучшим чувствам, или не самые светлые страницы истории нашей страны? Что читать в зимние каникулы? Рекомендует писатель Алексей Варламов, ректор Литературного института им. Горького.
Семь книг для детей и взрослых
Фото: Novita.Pyong Bricole

1. «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян. Я бы посоветовал это прекрасное произведение читать и детям, и взрослым. Вообще все, что пишет Наринэ Абгарян, все ее предыдущие книги, в том числе цикл повестей про девочку Манюню, с моей точки зрения, – очень хорошая, добрая, полезная уму и сердцу литература.

Фото: LiveLib

Фото: LiveLib

2. Еще бы я посоветовал прочитать повесть Александра Григоренко «Потерял слепой дуду». Детям повесть вряд ли подойдет. Взрослым же, мне кажется, будет интересно познакомиться с сердечной повестью о жизни человека со сложной судьбой. Это милосердное произведение, взывающее к лучшим человеческим чувствам. Поэтому тем более его хорошо и полезно для души читать в дни, предшествующие Рождеству.

Фото: gnkk.ru

Фото: gnkk.ru

3. Роман «Авиатор» Евгения Водолазкина – тоже для взрослых, для тех, кто еще роман не прочитал. На мой взгляд, книга в высшей степени достойная, интересная, глубокая, неожиданная. Размышления о неразрывности времени, тесной связи прошлого и будущего как нельзя подходит ко времени Рождества – точке отсчета в истории человечества.

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4. Я всем всегда советую читать произведения Юрия Казакова. Это тот писатель, к которому есть смысл возвращаться, его перечитывать. Его хорошо читать и с детьми, с подростками: у него есть рассказы и для детей, и для взрослых. Думаю, творчество Юрия Казакова всегда должно быть в сознании современных читателей. Жалко, если его будут упускать из читательского поля зрения, потому что его рассказы написаны превосходным русским языком, и образ нашей Родины, образ России, чувство дома, русского пространства, дорог, рек, запахи, звуки, голоса, цвета – все это в его прозе, как будто вы смотрите на волшебную карту и видите все наяву.

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5. Всегда советую читать Олесю Николаеву, которая пишет превосходную прозу и удивительные стихи. Причем одинаково хорошо читать как ее старые, так и новые вещи. Добрый юмор, любовь к людям, причем даже во вроде бы не совсем располагающих к этому сюжетах – все есть в произведениях Олеси Николаевой.

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6. «Лесник и его нимфа» Марины Нефедовой – очень яркая, интересная, глубокая повесть. Думаю, она будет интересна и подросткам, несмотря на то, что в повести есть рискованные места.

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7. Детям я бы еще посоветовал повесть Юлии Яковлевой «Дети ворона». Здесь и история нашей страны, причем не самые ее светлые страницы, и история о том, что оставаться настоящим человеком можно даже в непростые времена, и даже если ты ребенок.

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Записала Оксана Головко

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