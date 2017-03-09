7 мифов об инвалидности от танцора Жени “Рыжего”

Ролик с его выступлением на проекте «Танцы» на ТНТ за несколько дней посмотрели 7 миллионов человек. А у клипа на песню Максима Фадеева и Наргиз «Вдвоем» почти 50 миллионов просмотров. Женя Смирнов – чемпион России по брейк-дансу, после аварии потерял ногу. Он продолжает танцевать, открыл инклюзивную школу танцев «Рыжий Dance» и участвует в громких телевизионных проектах. на днях Владимир Познер назвал "запрещенным приемом" выступление Жени на "Минуте славы", а Рената Литвинова употребила в диалоге с танцором слово "ампутант". Евгений Смирнов на страницах "Правмира" решил в ответ разрушить мифы об инвалидности.

Миф №1. Есть люди здоровые и есть инвалиды. Здоровые люди всегда будут дееспособными



– Никто никогда не ждет, что с ним может произойти что-то плохое. Но каждого человека может подстеречь или неудача, или беда. Это может быть авария или просто неудачный шаг со ступеньки, – все что угодно! Кого-то это обходит стороной, безусловно. Но часто жизнь ставит перед человеком задачу: справишься или дашь слабину?

Миф №2. Если человек ограничен в физических возможностях, он должен сидеть дома

– Недавно мне написал один человек: «Зачем лезть в телевизор? Сиди дома и живи на свою пенсию». Я уверен, что всегда надо следовать выбранному пути и двигаться по жизни часто вопреки многим мнениям. Не важно, что о тебе говорят, не важно кто что думает. Главное – поверить в себя, не сдаваться и идти вперед!

Физические ограничения имеют значение в спорте, поэтому разделение на Олимпиады и Паралимпиады – правильно. Но искусством может заниматься абсолютно любой человек. И непременно на равных условиях со всеми.

Любой человек, неважно с каким ограничением, может найти себе занятие, сферу деятельности, будь то спорт, искусство или ремесло. Только надо:

– поверить в себя,

– искать разные пути и выходы,

– быть готовым получить помощь от других,

– идти вперед и делать задуманное,

– не принимать в себя чужое зло, не реагировать на негатив, продолжать делать добро, помогать людям.

Миф №3. Инвалиду нужна жалость

– Жалость плохое чувство. Жалеть нужно ребенка, когда он плачет, – его нужно просто приласкать. А взрослого человека нужно поддержать.

Мне пишут иногда, что жалеют меня. Но это люди, которые хотят задеть. Они знают, что я часто говорю, что жалеть меня не нужно, и вот это они используют против меня.

Очень важно, чтобы рядом был по-настоящему близкий человек, который смотрит не на тебя, а в одну сторону с тобой, который ценит тебя и готов поддержать, и в трудных ситуациях будет стоять рядом плечом к плечу.

Миф №4. Надо возмущаться, если кто-то некорректно или даже грубо высказался по поводу твоей инвалидности

– Никто еще не отменял человеческое достоинство. Нет смысла реагировать на чужую распущенность или глупость. Не надо делать мгновенные выводы. Главное – продолжать свое любимое дело. Не должно чье-то мнение сломать человека.

Я говорю детям в своей студии: «Не слушай никого. Ты – талант! Верь в себя. То, что ты умеешь, многие сделать не смогут никогда. Мало ли кто наговорил миллион неумных слов? Пропусти это мимо ушей и иди дальше».

Миф №5. Мало кого волнуют проблемы людей с инвалидностью

– Небезразличных людей очень много. Не скажу, что мне пишут только слова поддержки, пишут разное. Но, в основном, люди понимают все верно: и про «инвалидность физическую и духовную» и что «ограниченные возможности могут стать безграничными». Уверен, эти люди поддержат человека, которые в какой-то ситуации нуждается в помощи.

Миф №6. Каждый отвечает только за себя, человек с инвалидностью тем более не может делать что-то для других

– Если ты удачливый бизнесмен, помоги тому, у кого трудности. Если ты здоровый человек, протяни руку слабому. В танцах так же – помоги, объясни, научи, если кто-то в команде не справляется. Пусть это создаст для тебя дополнительные сложности на соревнованиях, зато борьба будет интереснее, и этот опыт даст тебе значительно больше, чем та помощь, которую ты дал другому.

Два года назад мы открыли инклюзивную школу танцев «Рыжий Dance». Основной концепцией школы является благотворительная поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А оздоровительно-танцевальная программа для детей с ограниченными возможностями реализуется на благотворительной основе.

У детей появляется возможность улучшать физические показатели, реализовывать свои социальные и культурные потребности, общаться в толерантной среде, но самое главное – становиться более счастливыми и здоровыми совершенно бесплатно. Но я мечтаю расширить проект.

Миф №7. Если ты известен, то все вокруг хотят помочь

– Да, меня знают многие люди, но помогают единицы. Например, краснодарский благотворительный фонд «Анастасия» собрал для нас внушительную сумму на благотворительном вечере. Нам необходимы средства, чтобы открыть детский социальный спортивно-творческий центр, чтобы любой ребенок, независимо от здоровья и физических возможностей смог к нам прийти, как к себе домой, и заняться тем делом, которое ему нравится.

Подготовила Тамара Амелина