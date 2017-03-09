О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

7 мифов об инвалидности от танцора Жени “Рыжего”

|
Ролик с его выступлением на проекте «Танцы» на ТНТ за несколько дней посмотрели 7 миллионов человек. А у клипа на песню Максима Фадеева и Наргиз «Вдвоем» почти 50 миллионов просмотров. Женя Смирнов – чемпион России по брейк-дансу, после аварии потерял ногу. Он продолжает танцевать, открыл инклюзивную школу танцев «Рыжий Dance» и участвует в громких телевизионных проектах. на днях Владимир Познер назвал "запрещенным приемом" выступление Жени на "Минуте славы", а Рената Литвинова употребила в диалоге с танцором слово "ампутант". Евгений Смирнов на страницах "Правмира" решил в ответ разрушить мифы об инвалидности.
7 мифов об инвалидности от танцора Жени “Рыжего”
Фото: vk.com/jonikmastazz

Миф №1. Есть люди здоровые и есть инвалиды. Здоровые люди всегда будут дееспособными

– Никто никогда не ждет, что с ним может произойти что-то плохое. Но каждого человека может подстеречь или неудача, или беда. Это может быть авария или просто неудачный шаг со ступеньки, – все что угодно! Кого-то это обходит стороной, безусловно. Но часто жизнь ставит перед человеком задачу: справишься или дашь слабину?

Миф №2. Если человек ограничен в физических возможностях, он должен сидеть дома

– Недавно мне написал один человек: «Зачем лезть в телевизор? Сиди дома и живи на свою пенсию». Я уверен, что всегда надо следовать выбранному пути и двигаться по жизни часто вопреки многим мнениям. Не важно, что о тебе говорят, не важно кто что думает. Главное – поверить в себя, не сдаваться и идти вперед!

Физические ограничения имеют значение в спорте, поэтому разделение на Олимпиады и Паралимпиады – правильно. Но искусством может заниматься абсолютно любой человек. И непременно на равных условиях со всеми.

Любой человек, неважно с каким ограничением, может найти себе занятие, сферу деятельности, будь то спорт, искусство или ремесло. Только надо:

– поверить в себя,
– искать разные пути и выходы,
– быть готовым получить помощь от других,
– идти вперед и делать задуманное,
– не принимать в себя чужое зло, не реагировать на негатив, продолжать делать добро, помогать людям.

Миф №3. Инвалиду нужна жалость

– Жалость плохое чувство. Жалеть нужно ребенка, когда он плачет, – его нужно просто приласкать. А взрослого человека нужно поддержать.

Мне пишут иногда, что жалеют меня. Но это люди, которые хотят задеть. Они знают, что я часто говорю, что жалеть меня не нужно, и вот это они используют против меня.

Очень важно, чтобы рядом был по-настоящему близкий человек, который смотрит не на тебя, а в одну сторону с тобой, который ценит тебя и готов поддержать, и в трудных ситуациях будет стоять рядом плечом к плечу.

Миф №4. Надо возмущаться, если кто-то некорректно или даже грубо высказался по поводу твоей инвалидности

– Никто еще не отменял человеческое достоинство. Нет смысла реагировать на чужую распущенность или глупость. Не надо делать мгновенные выводы. Главное – продолжать свое любимое дело. Не должно чье-то мнение сломать человека.

Я говорю детям в своей студии: «Не слушай никого. Ты – талант! Верь в себя. То, что ты умеешь, многие сделать не смогут никогда. Мало ли кто наговорил миллион неумных слов? Пропусти это мимо ушей и иди дальше».

Миф №5. Мало кого волнуют проблемы людей с инвалидностью

– Небезразличных людей очень много. Не скажу, что мне пишут только слова поддержки, пишут разное. Но, в основном, люди понимают все верно: и про «инвалидность физическую и духовную» и что «ограниченные возможности могут стать безграничными». Уверен, эти люди поддержат человека, которые в какой-то ситуации нуждается в помощи.

Миф №6. Каждый отвечает только за себя, человек с инвалидностью тем более не может делать что-то для других

– Если ты удачливый бизнесмен, помоги тому, у кого трудности. Если ты здоровый человек, протяни руку слабому. В танцах так же – помоги, объясни, научи, если кто-то в команде не справляется. Пусть это создаст для тебя дополнительные сложности на соревнованиях, зато борьба будет интереснее, и этот опыт даст тебе значительно больше, чем та помощь, которую ты дал другому.

Два года назад мы открыли инклюзивную школу танцев «Рыжий Dance». Основной концепцией школы является благотворительная поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А оздоровительно-танцевальная программа для детей с ограниченными возможностями реализуется на благотворительной основе.

У детей появляется возможность улучшать физические показатели, реализовывать свои социальные и культурные потребности, общаться в толерантной среде, но самое главное –  становиться более счастливыми и здоровыми совершенно бесплатно. Но я мечтаю расширить проект.

Миф №7. Если ты известен, то все вокруг хотят помочь

– Да, меня знают многие люди, но помогают единицы. Например, краснодарский благотворительный фонд «Анастасия» собрал для нас внушительную сумму на благотворительном вечере. Нам необходимы средства, чтобы открыть детский социальный спортивно-творческий центр, чтобы любой ребенок, независимо от здоровья и физических возможностей смог к нам прийти, как к себе домой, и заняться тем делом, которое ему нравится.

Подготовила Тамара Амелина

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Владимир Познер: «Давайте не будем лицемерами»
Владимир Познер: «Давайте не будем лицемерами»
Валерия Михайлова

Телеведущий рассказал Правмиру, почему инвалидам не стоит участвовать в конкурсах для здоровых людей

Жизнь без “протезика”
Жизнь без “протезика”
Татьяна Краснова

Почему мир должен перестроиться так, чтобы нас ничто не тревожило и не оскорбляло?

Грязные танцы на Первом
Грязные танцы на Первом
Анна Уткина

Рената Литвинова назвала Женю «ампутантом», а зал встретил его аплодисментами

Благотворительный фонд
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
82% собрано / 66949 руб. осталось
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
71% собрано / 88439 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Русская катастрофа 1917 года: власть не должна быть слабой! (+видео)
Тамара Амелина

Ошибки Николая II и предательская демагогия большевиков оказались роковыми

"
Женя “Рыжий”: Брейк-данс без ноги
Тамара Амелина

Правильно говорится: «Упадешь телом – поднимут, упадешь духом – затопчут». Я упал телом – случилась авария.

"
Русская катастрофа 1917 года: важнейшие причины Февральской революции (+видео)
Тамара Амелина

Когда массы выходят на улицы, это только верхняя часть айсберга

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Шиповальников: «Отец с самого детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг»
Полина Боровикова

Сын выдающегося пастыря XX века – о детстве и юности во времена…

Супруги Бурмистровы: Патриархальная семья – не единственный ориентир для христиан
Дарья Рощеня

Что делать с пугающей и странной свободой, в которой сейчас существует семья

Русская катастрофа 1917 года: власть не должна быть слабой! (+видео)
Тамара Амелина

Ошибки Николая II и предательская демагогия большевиков оказались роковыми

самое читаемое

Владимир Познер спросил у Бога, как Ему не стыдно26,018

Обезвредить, изгнать, заключить: страшное «равноправие» Матронушки23,870

Владимир Познер: «Давайте не будем лицемерами»23,590

Жизнь без “протезика”15,325

Грязные танцы на Первом14,543

Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток13,370

Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу11,853

Букет на 8 Марта – любимой, а не Кларе Цеткин9,347

«Тайм-менеджмент» священника: соблюдал график, а человек повесился7,153

Постное письмо № 11. Жало в плоть6,495

лучшие авторы

Валерия Михайлова35,443

Инокиня Евгения (Сеньчукова)29,911

Протоиерей Андрей Кордочкин26,018

Новостная служба20,567

Татьяна Краснова15,325

Анна Уткина14,541

Владимир Берхин13,370

Священник Евгений Дорофеев9,347

Протоиерей Игорь Прекуп7,043

Епископ Троицкий Панкратий6,498

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь Правмиру
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть