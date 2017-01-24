Семье Светланы Дель вернули второго изъятого ребенка

«Петю, который попал в больницу с пневмонией, мы забрали, и сейчас его везут в другую клинику», — сообщил РИА «Новости» адвокат, руководитель группы юристов «Команды 29» Иван Павлов.
Сегодня утром Светлана Дель вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровождении юриста также забрали из приюта шестилетнюю дочь Полину.
«Таким образом, силами юристов “Команды 29” в семью Дель удалось вернуть двух детей. Что касается остальных восьми, по которым органы опеки приняли решение о расторжении опеки, то мы будем обжаловать это решение в суде», — рассказал Павлов.
Как сообщалось ранее, органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи в Зеленограде 10 детей. Поводом стало сообщение сотрудников детсада о следах побоев у одного ребенка. Глава семьи Михаил Дель информацию о побоях отрицает.