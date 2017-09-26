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Семеро паломников из Нижнего Новгорода погибли в ДТП на Кубани

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26 сентября. ПРАВМИР. Семь человек погибли в автокатастрофы с экскурсионным автобусом из Нижнего Новгорода в Краснодарском крае.
Семеро паломников из Нижнего Новгорода погибли в ДТП на Кубани
Фото: ТАСС

В связи с аварией губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле.

«При необходимости поручено использовать санавиацию, чтобы доставить раненых в краевые медицинские учреждения. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Медучреждения готовы к приему раненых. Кроме того, будут подготовлены места для временного размещения остальных пассажиров автобуса», – сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы губернатора края.

По информации министерства здравоохранения края, из 19 пострадавших в ДТП 8 человек доставлены в районную больницу города Горячий Ключ, девять человек находятся в Краевой клинической больнице Краснодара, по одному человеку приняли Больница скорой медицинской помощи и Городская больница №3 краевого центра.

По информации Главного управления МЧС России по краю, в медицинские учреждения направлены бригады психологов МЧС, на базе регионального главка открыт телефон “горячей линии” +7 861 268 440.

Автобус с паломниками, жителями Нижнего Новгорода, ехал из Абхазии в Нижний Новгород.

ДТП произошло около 01:00 мск на трассе М-4 «Дон», в районе города Горячий Ключ. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем. В салоне находились 29 человек, детей среди них не было.

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